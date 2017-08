Geoffroy-Guichard : l’ASSE se rapproche d’une gestion plus large du Chaudron

Le 19 septembre, le Conseil de Développement de Saint-Étienne va rendre son avis sur Geoffroy-Guichard. Mais d’ores et déjà l’idée que l’ASSE puisse avoir une gestion plus importante du Chaudron semble s’imposer.

C'est le dossier Stéphanois de la rentrée. Le stade Geoffroy-Guichard sera t'il vendu ou non à l'ASSE. Depuis plusieurs mois déjà, le conseil de Développement avec à sa tête Claude Risac (du groupe Casino) planche. Confier la réflexion à cet organe avait permis à Gaël Perdriau, le président de Saint-Étienne Métropole de gagner un peu de temps. Et aussi, sans doute, de faire monter les enchères. (Il souhaiterait entre 200 et 250 millions du stade quand Roland Romeyer, le président du directoire de l’ASSE aurait évoqué l’euro symbolique au début des négociations.)

Nathalie Boy de la Tour et Noël Le Graët

Le scénario qui se dessine sera beaucoup plus clair le 20 septembre. Ce jour-là, le président de Saint-Étienne Métropole recevra l'avis du Conseil de Développement. La vieille, le Conseil aura voté lors de son assemblée générale. Un avis étayé par des dizaines d'auditions. Celles de la présidente de la LFP Nathalie Boy de la Tour, de Noël Le Graët pour la FFF, des anciens maires de Saint-Étienne, des parlementaires. Et d'ici à la mi-septembre, le conseil a encore du travail. Il doit recevoir, notamment, les associations de supporters.

Vente partielle ?

Toutefois avant même la fin des auditions une idée revient sans cesse. L'ASSE doit avoir plus de possibilité pour s'exprimer dans son stade. Une vente partielle, une gestion étendue de Geoffroy-Guichard pour le club : ce serait la solution qui tiendrait la corde. Reste donc à trouver la manière de la mettre en place. Parmi les premiers à avoir évoqué "tout haut" cette idée, Régis Juanico le député de la Loire lors de la campagne des législatives. Son idée : concilier les intérêts du club et de l'agglomération. Il imagine une augmentation de la redevance avec une contrepartie pour le club. Cela pourrait être aussi un bail commercial, ou encore une vente partielle avec un nouveau cahier des charges.

Une idée qui a aussi fait son chemin du côté de Saint-Étienne Métropole. Et c'est d'ailleurs pour cela que la Métropole n'a pas prolongé le contrat de la société qui organise actuellement les évènements dans le Chaudron. Ce contrat s'arrête en décembre. Ce qui veut dire que dès décembre il faudra que le club et Saint-Étienne Métropole ait trouvé un accord. En tout cas en attendant, on insiste : Roland Romeyer et Gaël Perdriau se parlent. Ils se parlent beaucoup et surtout ils avancent beaucoup sur le dossier.

Lampe qui explose

Et dans ce bras de fer entre l'ASSE et le propriétaire du chaudron, il y aussi les rumeurs. Des rumeurs qui évoquent un stade mal entretenu par Saint-Étienne-Métropole. Une manière bien-sûr de peser dans les négociations. On pense bien évidemment aux problèmes récurrents de pelouse. Et puis samedi 5 août, lors de la reprise du championnat et du match ASSE-OGCN une lampe a explosé blessant légèrement une dizaine de personnes. D'où les accusations que récusent totalement Roland Goujon vice président de Saint-Étienne Métropole