Georges Mikautadze quitte le FC Metz pour l'Ajax Amsterdam (officiel)

Le faux suspense autour de l'avenir de Georges Mikautadze a pris fin. L'attaquant international géorgien est officiellement transféré à l'Ajax Amsterdam, où il a passé avec succès la traditionnelle visite médicale avant de poser sa signature sur son nouveau contrat. Il signe pour 5 ans.

ⓘ Publicité

Le FC Metz perd l'une de ses pépites, son meilleur buteur de l'an passé en Ligue 2 (23 buts) et déjà auteur cette saison en Ligue 1 de deux réalisations, dont la dernière à Clermont à permis d'empocher une première victoire cette saison. Le club Grenat empoche au passage une indemnité de transfert de plus de 16 millions d'euros, avec 3 millions de bonus.

Si ce transfert était attendu, annoncé, et même budgété par les dirigeants lorrains, il laisse l'équipe orpheline de l'une des ses pièces maitresses dans son objectif de maintien en Ligue 1, à quelques heures seulement de la fermeture du marché des transferts, ce vendredi 1er septembre à minuit. Le temps presse donc pour trouver un remplaçant... Mais qui sera à la hauteur pour remplacer le "Roi Georges" ?

Né à Lyon et âgé de 22 ans, Georges Mikautadze avait rejoint le FC Metz en 2017. Prêté durant deux saisons au RFC Seraing, il s'est ensuite aisément imposé dans l'effectif du club à la Croix de Lorraine, marquant buts sur buts, et devenant la coqueluche des supporters messins qui sont nombreux, depuis plusieurs jours, à exprimer leurs inquiétudes et leur incompréhension face à ce départ. D'autant qu'il s'ajoute à celui de Youssef Maziz , qui s'est engagé lundi avec le club belge de Louvain.