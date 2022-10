DFCO - Gérard Bonneau, directeur du recrutement : "je demande d'être un tout petit peu patient"

KB9, meilleur joueur du monde. Lundi 17 octobre 2022 l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, est devenu le cinquième ballon d'or français de l'histoire. S'il est aujourd'hui au sommet du foot mondial, c'est entre autres grâce à un homme : Gérard Bonneau. L'actuel directeur du recrutement du DFCO fait partie de ceux qui ont "découvert" Karim Benzema à la fin des années 1990, à l'Olympique Lyonnais. Sa parole est rare depuis son arrivée à Dijon en avril 2021, et il était l'invité de 100% Sport sur France Bleu Bourgogne. L'occasion d'aborder aussi avec lui la mauvaise passe des "Rouges" mais également le recrutement et la formation.

France Bleu Bourgogne : la situation du DFCO en Ligue 2 n'est pas bonne, sept matchs consécutifs sans gagner. Est-ce que le mercato d'hiver commence déjà à se préparer ?

Gérard Bonneau : Oui, on parle toujours un petit peu du mercato. Après, on fait un mercato d'hiver si on a des départs. On a déjà cette année 25-26 joueurs, si personne ne part cet hiver, je ne suis pas pour rajouter des joueurs. Bien sûr, j'écouterai la volonté de notre président et aussi du coach, il n'y a pas de soucis.

Je pense, pour vous parler franchement, qu'avant de parler mercato il fallait mettre en place un projet, au niveau des pros. Et c'est le cas avec Omar Daf et son équipe, c'est vraiment un homme de projet. On sait où le coach veut aller. Il faut lui laisser le temps.

Je prends mes responsabilités. À 75%, avec la cellule de recrutement, on a recruté l'équipe qui est là aujourd'hui. J'ai envie de leur faire confiance encore ! Je suis sûr que ça va démarrer. Après, on sait qu'il y a des postes que le coach voudrait, plus tard, pour l'avenir. Mais est-ce que c'est le bon moment ?

Je me remets en cause aussi, mais cette équipe là, j'ai confiance. J'ai envie de dire à ces joueurs - et on leur a parlé - "lâchez vous, rappelez-vous quand vous alliez jouer dehors". C'est quoi le football ? C'est d'aller marquer des buts. On en prend trois, si on en marque cinq ...

Le problème, c'est que cette situation n'est pas nouvelle ...

Ce n'est pas facile une descente. Quand le club est descendu de Ligue 1 à Ligue 2, tout le monde a voulu partir, tout le monde. Qui a voulu rester ? David Linarès, qui était fatigué par la descente. Les cinq-six joueurs qui devaient rester voulaient quand même partir. Ceux qui sont restés, c'est parce qu'ils n'ont pas pu partir. Il a fallu renouveler tout un groupe, avec des joueurs qui venaient de gauche, de droite, des plus jeunes. Il a fallu reconstruire cette équipe, ça n'a pas été évident, on l'a vu l'année dernière.

Cette année, on a rajouté quelques joueurs. Là, on pourra être déçus à la fin et se demander : "est-ce qu'on s'est trompés" ? Mais si on s'est trompés, c'est moi, ce n'est pas l'institution. J'ai presque envie de dire au président : "si ça ne va pas, c'est Gérard Bonneau".

Je demande d'être un tout petit peu patient, ce groupe se reconstruit. Il fallait mettre les bonnes personnes aux bons endroits, elles y sont. Ce sont des hommes de projets. Ils ont l'habitude, ils sont forts dans leurs métiers, Omar est fort dans son métier. Il va dire : "comment on peut améliorer cette équipe ?".

Vous aviez fait venir Yassine Benzia à Lyon, à l'époque. Aujourd'hui, toujours sous contrat avec le DFCO, il ne joue plus du tout. Quelle est sa situation ?

Aujourd'hui, il s'entraîne avec la réserve. Il devait partir, il n'est pas parti, il est là. Au départ, en voulant partir, il a dit "je ne veux pas vous gêner", et il s'est entraîné avec la réserve. Yassine, je suis allé le chercher quand il était jeune, pour Lyon, il était à Quevilly, il avait 16 ans, j'ai un regard particulier pour lui. Sa situation actuelle : il s'entraîne, je pense qu'il veut partir à la trêve et il s'entraîne avec la réserve.

Au niveau de la formation, vous avez compté au début de la carrière de Karim Benzema, on compte donc sur vous pour dénicher le futur ballon d'or au DFCO !

Il faut du temps, la formation dijonnaise est jeune, le centre a sept ans. Il y a eu un bon travail de fait avec Sébastien Degrange, et avec le recruteur de l'académie, Thomas Fabre. Aujourd'hui, il faut accentuer un peu le travail. Il y a l'arrivée de Stéphane Roche , qui est passé par Lyon, par le PSG et Caen, qui va encore encore amener un peu plus d'expérience dans le recrutement. Mais il faut être patient, il faut déjà mettre les bonnes personnes aux bonnes places.

La lutte avec les autres clubs n'est pas facile en Bourgogne. Il y a Auxerre, mais il n'y a pas qu'eux. Reims et Troyes ne sont pas loin. Donc il faut mettre en place une stratégie. Le travail avec les jeunes, c'est de la patience. Mais il y a déjà quelques jeunes qui sont intéressants.

Idéalement, à quel âge faudrait-il faire arriver les jeunes joueurs à Dijon ?

De douze à quinze ans, pour moi, il faut prendre tous les meilleurs du secteur, en Côte-d'Or et autour. Essayer de recruter un peu sur Paris, dans les centres de préformation mis en place par la fédération française. Mais pour l'ADN, quand on voit l'historique de Dijon, on voit que le recrutement s'est fait un peu plus tard, avec Pierre Lees-Melou, Diony, Philippoteaux. Je pense qu'on doit recruter sur la post-formation, donc entre 18 et 22 ans.

On doit aller chercher ces joueurs qui sont passés un peu dans des centres de formation, et qui sont plus ou moins pris. Ou des garçons qui jouent en National 1, pas forcément passés par des centres de formation, mais qui jouent déjà à un certain niveau à 18-19 ans. C'est une stratégie à mettre en place, il faut un tout petit peu de patience pour les voir arriver.