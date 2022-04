VIDEO - Germain Castano après OLB-Bourg en Bresse : "je n'avais jamais vécu ça !"

Le Palais des Sports d'Orléans a vécu ce dimanche une fin d'après-midi historique, lors de la 24ème journée en retard de Betclic Elite . Mené de 30 points à la pause face à Bourg-en-Bresse, l'OLB a totalement retourné son adversaire dans une seconde mi-temps exceptionnelle. Les Loirétains se sont finalement imposés au buzzer 84-82 grâce à Emanuel Terry, après consultation de la vidéo par le trio arbitral. Un succès dans une ambiance exceptionnelle saluée par l'entraîneur orléanais Germain Castano en conférence de presse d'après-match, heureux et soulagé.

"C'est juste incroyable. Ça fait 19 ans que je fais ce métier. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis revenu. J'ai eu la chance dans ma carrière sur certains matchs, de revenir sur des trucs de fou, même avec Orléans, mais je n'ai jamais vécu ça. Quand les arbitres vont regarder la vidéo, tu te revois déjà à Boulogne Levallois, et tu dis non, ça va tomber du bon côté. J'avais de bonnes sensations parce que j'ai vu Emanuel Terry toucher la balle bien avant que ça sonne. Et ça fait un bien fou. Après, dans le vestiaire j'ai aussi dit à mes joueurs que j'avais envie de les insulter. Je ne vais pas le faire parce que je ne vais retenir que la deuxième mi-temps. Mais la première est scandaleuse, dans l'intention, parce que nous on est censés être en mission. Mais là c'était la grande vadrouille ! Et puis en deuxième mi temps, ben voilà, on change un peu de défense, on les fait tituber un peu, on fait des choses et ça nous réussit. Et puis après, la salle se met avec nous et il se passe un scénario extraordinaire. Enfin ! Parce ce qu'on a eu beaucoup beaucoup de malchance cette année. Enfin, on a un scénario qui nous rend dingue, qu'on est allés chercher, que les joueurs sont allés chercher. Nous, on a fait quelque chose qui a bien réussi, certes, mais le vrai mérite, ça a été aux joueurs et c'est un beau cadeau qu'ils ont fait."

Une victoire d'avance sur la zone de relégation

L'OLB enchaîne un deuxième succès consécutif en Betclic Elite après sa victoire face à Roanne et compte désormais une victoire d'avance sur Fos-sur-Mer, battu à Monaco ce dimanche (93-66). Les Orléanais reviennent également à hauteur du Portel, avant de jouer leur dernier match en retard ce mercredi face à Strasbourg (20 heures). Selon Germain Castano, Orléans Loiret Basket a encore besoin de gagner deux rencontres d'ici la fin de la saison pour assurer son maintien.