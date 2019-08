Geronimo Rulli à Montpellier : pourquoi l'international argentin a accepté le prêt au MHSC ?

Montpellier, France

Si le profil de Geronimo Rulli plaisait depuis longtemps aux dirigeants du MHSC, l'arrivée de l'argentin a longtemps paru impossible, ou en tous cas compliquée : à la fois en raison de son prix, mais aussi de sa situation salariale. Il faut dire que le natif de La Plata appartient à la Real Sociedad, qu'il est passé par Manchester City, et qu'il est international (deux sélections).

Toutes les planètes alignées

Seulement, une fenêtre s'est ouverte, et les dirigeants pailladins ont été très réactifs. Alors qu'il était invité à trouver une porte de sortie, parce qu'il n'avait plus vraiment la confiance de son coach, Geronimo Rulli a refusé l'offre du Club America, soumise par ses dirigeants, il y a une semaine. Les mexicains ont alors engagé Guillermo Ochoa, et c'est à ce moment là que Montpellier a surgi, sachant que la piste menant à Robin Olsen se refroidissait.

Il y a tout juste cinq jours, le MHSC s'est concrètement positionné sur Geronimo Rulli. Les Héraultais sont entrés en négociation avec le club espagnol et avec l'entourage du joueur : l'agent Facundo Fraga et l'intermédiaire Sasha Huet Baranov, qui se connaissent depuis très longtemps. Les deux hommes ont largement favorisé l'arrivée de Geronimo Rulli du côté de La Paillade.

Négociation express

Convaincu du projet par ces derniers, et voyant que le MHSC faisait des pieds et des mains pour s'attacher ses services, Geronimo Rulli a dit "banco" : l'Europe, la Ligue 1, les installations, la ville, le club... Tout lui a plu, contrairement à ce qui a pu être raconté.

Si la Real Sociedad souhaitait un transfert sec, elle a finalement accepté un prêt payant (un million d'euros) avec option d'achat classique au terme de la saison encours (10 millions d'euros).