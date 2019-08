Geronimo Rulli au MHSC : le handballeur Diego Simonet est ravi de l'arrivée de son compatriote à Montpellier

Le gardien de but argentin Geronimo Rulli s'est officiellement engagé avec le MHSC, en Ligue 1, ce mercredi. Seul argentin de l'effectif, le portier va tout de même retrouver une connaissance à lui, à Montpellier. Il connaît bien le handballeur Diego Simonet.

Montpellier - France

Grand amateur de football, le handballeur Diego Simonet est très heureux de voir débarquer un compatriote, à Montpellier. Ils ne pratiquent pas le même sport, et pourtant c'est le sport qui les a fait se rencontrer. Nés dans deux villes distantes de 70 kilomètres, en Argentine, Geronimo Rulli (27 ans) et Diego Simonet (29 ans) se sont connus à San Sebastian, il y a quelques années.

Diego Simonet : Rulli ? C'est un très bon gardien !

L'équipe nationale de handball argentine avait alors effectué une préparation dans cette ville du nord de l'Espagne, où est basée la Real Sociedad. Et c'est dans ce club qu'évoluait jusqu'alors Géronimo Rulli. Les deux hommes avait sympathisé et échangé leur numéro, au moment où la sélection argentine avait visité les installations et rencontré les footballeurs.