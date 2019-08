Montpellier : Geronimo Rulli s'ajoute à la petite liste des gardiens argentins passés par la Ligue 1

Mercredi dernier, Gero Rulli s'est engagé avec le MHSC pour une saison, en prêt avec option d'achat. Il rejoint en Ligue 1 son compatriote Walter Benitez, et sera le premier portier argentin de l'histoire du MHSC.

Au 21ème siècle, jamais le MHSC n'avait offert le poste de gardien numéro un à un étranger, et jamais le club héraultais n'avait recruté un argentin pour garder ses cages. A 27 ans, Geronimo Rulli est donc le premier. Il est aussi l'un des rares gardiens argentins à rejoindre le championnat de France.

En Ligue 1 : sur les doigts de la main

L'Argentine n'est pas connue pour former et exporter de grands gardiens, mais la France en a tout de même vu passer quelques-uns. Lorsqu'il affrontera l'OGC Nice, Geronimo Rulli retrouvera d'ailleurs Walter Benitez, chez les Aiglons depuis 2016. Avant cela, la Ligue 1 a vu évoluer Sergio Romero, à Monaco (2013/2014), avant que le portier ne parte à Manchester United.

La Ligue 2, elle, a eu l'honneur de voir évoluer Sergio Goycochea, à Brest. Star du mondial 90, ce dernier avait rejoint la Bretagne un an plus tard. Il l'avait finalement quittée après seulement une dizaine de matchs et la faillite du club.

Une première à Montpellier

Le club héraultais n'a compté qu'un seul gardien étranger dans ses rangs, depuis le début des années 2000. Il s'agit de Gérard Gnanhouan, ivoirien, qui n'a cependant disputé que quatre matchs avec les pailladins (2005/2006).

Gérard Gnanhouan était international avec la Côte d'ivoire © AFP - JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN

Bien sûr, Omar Belbey (43 matchs en Ligue 1 et Ligue 2 avec Montpellier) a lui aussi porté les couleurs d'une sélection étrangère (Algérie), mais l'international était né en France, à Rouen, en Seine-Maritime.