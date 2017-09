Gervais Martel quitte la présidence du RC Lens, Eric Roy nommé manager sportif

Le RC Lens change son organigramme. Gervais Martel quitte la présidence du club de foot artésien, à sa demande. Il va prendre la direction du conseil d'administration. Dans le même temps, Eric Roy, l'ancien entraîneur de Nice, est nommé manager sportif.

Après le changement d'entraîneur, le changement de direction au RC Lens, qui vit début de saison mouvementé, tant sur le terrain qu'en coulisses. Le club de foot artésien, 18e de Ligue 2, et qui a déjà remplacé Alain Casanova par Eric Sikora à la tête de l'équipe, annonce le départ de Gervais Martel à la présidence. Il occupera désormais les fonctions de président du conseil d'administration. Selon le communiqué du club, c'est Gervais Martel, lui-même, qui a demandé à passer la main.

Il devient président en 1988, alors que le club vient de descendre en deuxième division, avant de découvrir dix 10 ans plus tard, en 1998, les joies d'un titre de champion de France de D1. Mais après avoir connu la Ligue des Champions, le RC Lens fait face à des difficultés financières. S'en suivent la descente en Ligue 2 et le passage de témoin, en 2012, au profit du Crédit Agricole Nord de France.

Un an plus tard, avec l'homme d'affaire azéri Hafiz Mammadov, Gervais Martel formule une offre de reprise du club. Offre acceptée. Gervais Martel retrouve son poste de président au RC Lens. Mais les relations entre les deux hommes se ternissent au fil des années. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun contact avec Hafiz Mammadov, l'actionnaire majoritaire.

En 2016, la société luxembourgeoise Solférino rachète le club, laisse Gervais Martel à la présidence, mais ses pouvoirs de décision sont restreints. Il décide donc de quitter ses fonctions.

Gervais Martel quitte la présidence du @RCLens à sa demande. Il occupera le poste de président du CA. Eric Roy est nommé manager sportif pic.twitter.com/4z3AFyKyeG — France Bleu Nord (@fbleunord) September 30, 2017

Arnaud Pouille assurera seul la fonction de directeur général du club.

Eric Roy, nouveau manager sportif

En parallèle, après le départ de Jocelyn Blanchard, une semaine plus tôt, le RC Lens vient de trouver un nouveau manager sportif. Il s'agit d'Eric Roy, l'ancien joueur et entraîneur de Nice, entre mars 2010 et novembre 2011. Il était jusqu'alors consultant pour la chaîne BeIn Sports.