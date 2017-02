Geste fair-play de l'année : tous derrière Mathis !

Mathis, 11 ans, habitant à Châtillon-Coligny dans le Loiret, est en lice pour remporter un prestigieux prix récompensant le fair-play. Le jeune garçon, amoureux du Portugal, avait consolé un supporter français après la défaite des Bleus en finale de l'Euro 2016 de football.

C'est l'une des images marquantes de l'Euro 2016 de football : le 10 juillet au soir, après la finale perdue des Bleus face au Portugal, quelques caméras de télévision s'attardent sur un supporter français, en pleurs. Mathis, maillot de la Selecção sur les épaules, vient alors le consoler. Quelques mots et un câlin, de quoi redonner le sourire, quelques instants, au supporter malheureux, surpris par ce geste "spontané", comme l'explique sa mère Aline Bejinha.

"Il est très sensible et a un grand cœur. Il m'a dit que cet homme lui faisait de la peine et qu'il n'aime pas voir les gens pleurer" - Aline Bejinha, la mère de Mathis

L'histoire aurait pu s'arrêter là mais dès le lendemain de la finale, les images passent en bouclent à la télévision et sont partagées des milliers de fois sur les réseaux sociaux. La séquence n'a pas non plus échappé à l'Office du tourisme portugais, qui invite Mathis au Portugal. Au programme, une visite des locaux de la Fédération de football, qui confectionne spécialement un maillot pour le jeune garçon, qui se voit également offrir les chaussures du gardien de but de la Selecção, Rui Patricio. Mathis est également reçu par Bruno de Carvalho, le président du Sporting Portugal, un grand club lisboète qui a formé de nombreuses stars comme Cristiano Ronaldo, Luis Figo ou encore João Moutinho.

Mathis a pu soulever le trophée de l'Euro 2016. - Aline Bejinha

Mathis a rencontré Bruno de Carvalho, le président du Sporting Portugal. - Alinie Bejinha

Quelques semaines plus tard, le garçon apprend qu'il est nominé aux Laureus Sports Awards, dont la fondation récompense chaque année les plus beaux moments de sports. Les internautes sont invités à choisir entre 6 gestes de fair-play qui ont marqué 2016, et Mathis est actuellement deuxième, à quelques voix de la première place !

Ce geste, venant d'un enfant, est encore plus touchant. C'est naturel, il n'y a rien de calculé. Mathis donne espoir à cette jeunesse qui peut parfois être désespérée. Il a lancé un message de paix, d'amour et de respect." - Aline Bejinha, la mère de Mathis

La cérémonie se tiendra le 14 février à Monaco (le jeune garçon a été invité), et il est encore possible de voter pour Mathis.

Les chaussures du gardien portugais Rui Patricio ont été offertes à Mathis. - Aline Bejinha

Je ne pensais pas que des paroles ou des câlins pouvaient faire ça. En six mois, j'ai fait beaucoup de choses avec ce geste. Je vais essayer d'en profiter au maximum et quand ce sera passé, ce sera passé. Le truc est un peu terminé mais je ne me plains pas. - Mathis Devilliers