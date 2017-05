GF 38 - Le Puy : "Le match le plus important du club depuis quelques années" pour Max Marty

Le Stades des Alpes sera en pleine effervescence ce samedi à 18h, quand le GF38 et Le Puy entreront sur la pelouse. Un match nul suffirait aux Grenoblois pour monter en National. Le manageur du club, Max Marty, veut rester "concentré sur l'essentiel". Il le dit sur France Bleu Isère ce vendredi.

Le Grenoble Foot 38 n'a jamais été aussi proche de la montée en Natinonal. Premier de son groupe à deux journées de la fin du championnat, le club grenoblois reçoit ce samedi à 18 heures Le Puy (Haute-Loire). Un match "à enjeux" pour le manageur général du GF 38 qui veut garder la tête froide.

C'est le match le plus important du club depuis quelques années. C'est la première fois que nous avons six points d'avance (...). Maintenant, c'est pas fait. Le foot est un sport cruel et il faut rester concentré sur l'essentiel.

Enfin la bonne après quatre échecs ?

Il faut dire que, dans cette course à la montée en National, le GF 38 a échoué à quatre reprises depuis 2013. Mais cette fois, c'est peut-être la bonne. S'il reste deux journées à jouer, l'idéal pour les joueurs et le staff serait d'acter la montée sur la la pelouse du Stade des Alpes et devant le public grenoblois.

Le Puy peut gâcher cette fête, estime Max Marty. Même si on aura encore une chance de monter à Chasselay (le 20 mai, ndlr), ça n'aura pas le même goût dans notre bouche. On a très envie de le faire devant notre public.

Selon toute probabilité, le GF 38 en National et le FCG en Pro-D2 de rugby, joueront donc encore le même jour la saison prochaine. Tous les deux au Stade des Alpes, puisque le FCG a annoncé qu'il continuerait à jouer là-bas. Max Marty estime que la cohabitation se passera bien et que c'est l'intérêt sportif qui doit primer :

Ça nécessiste de l'attention, de la compréhension, de l'échange, et surtout qu'on arrête de penser que c'est celui qui paye le plus qui peut être le propriétaire des lieux, qui peut être le prioritaire. On sait très bien que sur dix ans, le foot paiera toujours plus en Ligue 2 ou en Ligue 1 que les autres sports. Il faut mettre l'intérêt sportif au coeur du sujet : c'est à dire que si nous jouons un match décisif pour monter ou pour ne pas descendre, hé bien on doit être prioritaire s'il y a doublon. Si le rugby joue un match décisif pour monter ou important de Coupe d'Europe, il peut être prioritaire par rapport au foot.