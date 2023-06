GF38 : deux recrues et Marama Vahirua annoncés avant la reprise

Les vacances sont bien terminées pour le GF38. Alors que les joueurs se retrouvent ce mardi pour les premiers tests de la saison, le club a officialisé l'arrivée de deux recrues. Jusqu'à présent Grenoble avait uniquement communiqué sur les départs, nombreux (7) en fin de saison dernière.

Le club grenoblois s'est mis d'accord avec Matthéo Xantippe et Dante Rigo. Le premier est un jeune défenseur latéral de 21 ans, ce gaucher arrive d'Amiens, son club formateur, avec qui il a joué 44 matchs en Ligue 2.

Dante Rigo lui est un milieu de terrain belge de 24 ans, formé au PSV Eindhoven il jouait la saison dernière en D2 belge à Beershot.

Marama Vahiura pour relancer l'attaque du GF38

Le GF38 renforce aussi son staff, avec l'arrivée de Marama Vahirua. L'ancien attaquant, resté dans les mémoires pour ses célébrations de but (il mimait des coups de pagaie en hommage à ses origines tahitiennes), est nommé adjoint de Vincent Hognon. Il ne remplace pas Frédéric Gueguen mais vient en plus, s'occuper spécifiquement des attaquants grenoblois. Et Marama Vahirua, jusque-là entraîneur de la réserve de Nice, aura du travail puisque le GF38 avait la saison dernière, la pire attaque de Ligue 2.