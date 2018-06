À cinq jours de la reprise, le flou règne toujours au GF38. Olivier Guégan "conteste avoir commis une quelconque faute" et garanti vouloir "assurer (sa) fonction pour la saison prochaine". Le club, lui, estime que la situation devrait être réglée en fin de semaine, pour le retour à l'entraînement.

Grenoble, France

La bataille des mots - et des communiqués - fait rage au GF38. Dans un texte publié mardi par son avocat maître Jean-Jacques Bertrand, Olivier Guégan s'exprime pour la première fois depuis le début de "l'affaire GF38 - Guégan". L'entraîneur qui a fait monter Grenoble de deux échelons en deux ans rappelle qu'il est "toujours sous contrat avec le club", et garanti vouloir "assurer (sa) fonction pour la saison prochaine". L'ancien entraîneur de Reims indique déjà "se concentrer sur la saison qui va débuter".

Les entraînements pour la Ligue 2 reprennent dans cinq jours

À cinq jours de la reprise de l'entraînement, le maintien d'Olivier Guégan ne semble pourtant pas être une option envisagée par sa direction - qui lui avait stipulé quelques jours après le match de la montée vouloir mettre fin à leur collaboration. Également dans un communiqué publié le 8 juin, le président du club Stéphane Rosnoblet évoquait "des discussions (...) entamées pour trouver une solution dans l'intérêt des deux parties", justifiant sa décision par "certains faits" qu'il ne peut "cautionner".

Une procédure judiciaire est bel et bien en cours entre les deux parties. Selon Le Dauphiné Libéré, le motif de licenciement d'Olivier Guégan serait une "faute grave". Réponse de l'intéressé : "je démens et je conteste avoir commis une quelconque faute, grave ou pas, ayant continuellement respecté toutes mes obligations". Difficile donc d'aboutir à un accord dans ces conditions. Selon nos informations, un arbitrage pourrait être délivré d'ici la fin de semaine, et donc permettre au club d'annoncer un nouvel entraîneur pour la reprise le 24 juin.

Le communiqué publié par Olivier Guégan le 19 juin