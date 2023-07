GF38 : le club licencie Jordan Tell pour avoir loupé la reprise de l'entrainement

Jordan Tell n'est plus un joueur du GF38.

Jordan Tell n'est plus un joueur du GF38. Le club de foot isérois a décidé de se séparer de son attaquant, une décision annoncée via un communiqué publié ce samedi. Le joueur arrivé de Clermont en 2022 aurait loupé la reprise de l'entrainement prévue le 27 juin dernier alors qu'il était en train de jouer la Gold Cup avec l'équipe de Guadeloupe.

"Malgré plusieurs courriers et discussions entre le club et Jordan pour lui rappeler cet engagement réciproque, ce dernier n’est pas rentré à la date convenue", explique le club dans un communiqué. Le GF38 estime que Jordan Tell "a ainsi clairement privilégié cette compétition au détriment de son engagement moral et contractuel envers le club." Avant son licenciement, Jordan Tell était lié avec le club isérois jusqu'en juin 2025.