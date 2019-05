GF38 : Selim Bengriba annonce la fin de sa carrière

View this post on Instagram

MERCI ET AUREVOIR Après des belles, non de magnifiques années à jouer au football, il est temps, à 38 ans, de tourner la page. Tout au long de ma carrière, amateur d’abord, j’ai eu la chance de rencontrer des joueurs, entraîneurs et dirigeants dont certains sont devenus des amis. Si tous mes clubs m’ont marqué, le passage au GF38 restera le plus beau. D’abord car c’était une revanche sur mon passé où je m’étais fait renvoyé du centre de formation pour des conneries de jeunesse. Ensuite parce que j’ai eu la chance et l’honneur de défendre le club de ma ville. En CFA2 d’abord, puis en CFA, en réserve (quand on pensait écarter le « vieux » Bengriba 😉) puis en National…et, cerise sur le gâteau, en Domino’s Ligue 2 où j’ai signé mon premier contrat professionnel. Une fierté personnelle mais aussi pour ma famille qui a toujours été présente à mes côtés. Désormais, une nouvelle aventure s’offre à moi. Celle de démarrer une carrière d’entraîneur, toujours avec le GF38, mon club de cœur. En attendant, je vais profiter à fond de mes derniers instants, de mon dernier match au Stade des Alpes vendredi (20h45 face à l’AJ Auxerre) et je vais terminer par tous vous remercier (ma femme, mes enfants, mes parents, ma famille, mes amis, mes coéquipiers et ex-coéquipiers, mes entraîneurs et staffs techniques/médicaux côtoyés, les dirigeants rencontrés sans oublier une mention spéciale à tous les supporters du GF38 et notamment les Red Kaos pour notre histoire commune) ! Merci à vous et à bientôt !