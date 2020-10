GF38 : trois nouveaux cas de Covid-19 détectés au sein du club

Le club annonce, ce vendredi, que trois nouveaux joueurs ont été testés positifs à la Covid-19 lors de la série de tests réalisés la vieille. Il s'agit de Bart Straalman, Mamadou Diallo et Moussa Djitté.

Le club de foot du GF38 compte désormais trois cas de Covid-19 de plus dans son effectif. Il s'agit de Bart Straalman, Mamadou Diallo et Moussa Djitté, tous les trois testés positifs ce jeudi. Le staff l'a annoncé ce vendredi en conférence de presse.

à lire aussi Ligue 2 - Un nouveau cas de coronavirus au Grenoble Foot 38

Les trois joueurs vont bien et sont à l'isolement précise le club. "Ils devront attendre la semaine prochaine, après le feu vert du responsable Covid du club et du staff médical pour reprendre l’entraînement" peut encore lire dans un communiqué. gf"Ils ne feront pas partie du groupe en déplacement à Amiens ce samedi (19 heures) pour la 7e journée de Ligue 2. Ils s'ajoutent à la longue de joueurs contaminés : Esteban Salles, Jérôme Mombris, Jules Sylvestre-Brac, Chris Goteni, Kevin Tapoko et Jessy Benet.