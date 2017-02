GFC Ajaccio - Stade de Reims, le debrief

Retour sur le match des Rémois (1-1) avec le top, le flop, le résumé video, votre homme du match et les notes.

Le retour d'Antoine DEVAUX

Il n'avait plus joué depuis le mois de septembre et avait du subir une intervention chirurgicale au genou, Antoine Devaux a fait son retour face à Ajaccio et sa prestation était plutôt de bonne tenue. Avant d'être remplacé en fin de match, le milieu de terrain a apporté une touche technique au milieu de terrain dans un rôle de meneur de jeu. Il est à la finition avec ce but qu'il a inscrit et qui a permis aux Rémois d'ouvrir le score. A revoir.

L'arbitrage incohérent de Johan HAMEL

L'exercice dans lequel Johann Hamel est le meilleur ou en tout cas le moins mauvais...

Johan Hamel n'est pas un arbitre qui a la côte dans les championnats de Ligue 1 et Ligue 2. Alors que des Jérôme Miguelgorry ou encore François Letexier représentent une jeunesse qui font du bien à l'arbitrage français, Monsieur Hamel ne passe pas un week-end sans que ses frasques arrogantes et ses excès de zèle défrayent la chronique du championnat de France. A Ajaccio, Johan Hamel a ajouté à sa collection l'expulsion du joueur qui marche pour regagner le banc de touche. D'accord, Jaba Kankava a peut-être gagné du temps comme il est de bonne guerre dans pareille situation et comme cela se voit sur tous les terrains, tous les week-ends. Mais sachant qu'il avait déjà pris un carton jaune en cours de match, Johan Hamel aurait du faire preuve de psychologie et d'intelligence avant de sortir un deuxième jaune, quitte a mettre 5 minutes de temps additionnel pour réparer cette "grave erreur" de marcher... On n'a jamais vu pareille décision au plus haut niveau, comme en Ligue des Champions par exemple. En même temps, Johan Hamel n'arbitrera jamais en Ligue des Champions...

Selon vous, quel a été le meilleur joueur du @StadeDeReims face au @gfc_ajaccio ? — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) February 8, 2017

Il a eu très peu de situations à gérer. Solide dans ses prises de balles aériennes, il avait montré lors de ses précédentes titularisations, un jeu au pied plus précis dans la relance, ce qui a été moins évident face à Ajaccio. Sur le but, il ne peut rien faire avec un ballon détourné quasiment à bout portant.

Il a semblé plus à l'aise dans son couloir sans Hamari Traoré, qu'avec, alors que l'association semblait séduisante sur le papier. Il est actif offensivement mais sa qualité de centre est bien trop insuffisante pour être dangereuse. Des centres mal dosés qui n’ont jamais été dangereux.

Décevant face à Tours, Grégoire Amiot a été beaucoup plus solide face aux Corses. Très bon dans le domaine aérien, il a été beaucoup plus appliqué dans la relance. Avec une meilleure couverture mutuelle aux côtés d'Anthony Weber. Une prestation très correcte de la part de l'ancien toulousain.

Pas grand chose à reprocher à Anthony Weber, combatif, fer de lance, bien positionné. Le danger est rarement venu de l'axe et sur une pelouse difficile où il a fallu beaucoup s'employer pour rester sur ses appuis, il a été présent sans rayonner non plus comme on a pu le voir dans d'autres rencontres.

Encore insuffisant quand on connaît le potentiel du Malien. Positionné à gauche comme il a pu évoluer avec le Mali durant la Coupe d'Afrique des Nations, il n'a pas apporté offensivement ni en vitesse, ni en percussion. Les tâches défensives ont été effectuées sans grosse pression de l'adversaire cependant.

Beaucoup d'investissement physique dans l'entre jeu qui a permis de récupérer dès ballons, de densifier le milieu de terrain. La qualité de relance est toujours aussi approximative et surtout le manque de rapidité d'exécution qui aurait pu créer des décalages plus rapides, et donc du danger.

Il a été beaucoup plus en difficulté dans les duels que d'habitude ce qui a entraîné plus de fautes de sa part dans cette rencontre. Mais il a confirmé son rôle de métronome dans cette équipe avec toujours ce volume de jeu qui tranche avec beaucoup d'autres joueurs de l'équipe.

Ce match va lui servir pour grandir. Chahuté physiquement par les Corses qui ont vite compris qu'il ne fallait pas le laisser s'exprimer, Rémi Oudin a été à l'origine de l'ouverture du score en délivrant une très belle passe à Antoine Devaux. Il aurait pu récidiver quelques minutes plus tard en servant parfaitement bien Berthier, qui a manqué le cadre. Même s'il reste du déchet, sa prestation est de bonne tenue.

C'est une bonne rentrée pour Antoine Devaux qui espérons le, va apporter dans les prochaines semaines une touche technique au jeu rémois qui en manque cruellement. Il est encore un peu court physiquement mais il a apporté et son but est venu lui donner un peu plus de confiance pour la suite. Remplacé par Aly Ndom à la 70e minute, qui n'a rien apporté.

Très présent sur le côté droit, il a eu la volonté d'apporter le danger dans son couloir. Dommage qu'il ait manqué de réalisme sur les deux situations face au but qu'il s'est créé en première puis en deuxième période, des situations qui, s'il les avait converti, auraient fait beaucoup de bien aux Rémois. Remplacé à la 81e minute par Samuel Bouhours.

Très peu en vu dans cette rencontre, il n'a jamais créé le danger devant. Remplacé à la mi-temps par Grejohn Kyei qui a lui aussi eu du mal à peser devant même s'il aurait dû bénéficier d'un coup franc à l'entrée de la surface de réparation suite à un tirage de maillot évident que l'arbitre à oublié de voir...

Comme le nombre de matches sans défaite pour le Stade de Reims, série en cours. Les Rémois ne se sont plus inclinés depuis le 13 janvier, c'était à Bourg-Perronas (0-1). Ils viennent d’enchaîner 3 nuls et une victoire, ce qui reste cependant insuffisant, d'autant plus qu'ils n'ont pas remporté le moindre match à Delaune en 2017.

