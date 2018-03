Corse, France

Pour les amateurs de football, le spectacle promet d'être aussi palpitant que les enjeux sportifs sont importants. La deuxième manche du derby ajaccien, entre le GFCA et l'ACA, se joue ce vendredi soir, sur la pelouse du stade Ange-Casanova. Pour les deux clubs de Ligue 2, la rencontre s'avère capitale pour la suite de la saison.

Cette confrontation revêt plusieurs visages. D'un côté, les Diables Rouges poursuivent leur lutte pour le maintien. Après sept matches sans victoire, le spectre de la relégation n'a jamais été aussi prêt pour les hommes d'Albert Cartier. "On le sait, on doit gagner trois matches, peut-être même un peu plus. Un nul gratté ici ou là pourrait aussi nous aider, résume l'entraîneur gazier. Le maintien, on le gagnera à la maison, contre n'importe quel adversaire. On a besoin du soutien de notre public. Nous, on a envie de réussir et de sauver le club."

Albert Cartier, le coach du GFCA Copier

Albert Cartier : "On a envie de réussir et de sauver le club". © Radio France - France Bleu RCFM - Olivier Castel

De l'autre côté, l'ACA aura ce qu'on appelle la pression du bien classé. Pour conserver leur place sur le podium et rester dans la course à la montée, les joueurs d'Olivier Pantaloni devront absolument ramener les trois points. Hors de leurs bases, les Oursons ne gagnent plus et ont essuyé deux revers douloureux à l'extérieur. "Il faut tirer les enseignements de ces défaites, indique le technicien acéiste. Là, c'est un derby, c'est une tout autre approche. Les Gaziers nous attendent, ils sont prêts. Il faut être lucide et garder la tête froide pour aborder la rencontre avec le plus de force possible."

Olivier Pantaloni, l'entraîneur de l'ACA Copier

Olivier Pantaloni : "Un derby, c'est une tout autre approche". © Radio France - France Bleu RCFM - Olivier Castel

Pour un derby, on prend aussi toutes les précautions côté sécurité. Le dispositif des forces de l'ordre sera renforcé. Les dirigeants du club hôte ne veulent pas revivre les incidents survenus après le derby ajaccien de décembre 2016. Cette fois-ci, un peu plus d'une centaine de stadiers sera mobilisée pour assurer les fouilles aux entrées et la sécurité dans les tribunes. "Il faut relativiser les choses, commente Toussaint-Mathieu Luciani, responsable de la sécurité du Gazélec. On est à Ajaccio, tout le monde se connaît. Il n'y a pas vraiment de haine entre les supporters. Il n'y a pas de raison que le derby se passe mal."

Toussaint-Mathieu Luciani, responsable sécurité du GFCA Copier

Toussaint-Mathieu Luciani : "Il n'y a pas de haine entre les supporters". © Radio France - France Bleu RCFM - Olivier Castel

Sur les réseaux sociaux, les groupes de supporters appellent eux aussi au calme ce vendredi soir. Le match reste néanmoins classé à hauts risques du côté des forces de sécurité.

Comme chaque rencontre de Ligue 2, le derby GFCA-ACA sera à vivre en direct sur RCFM, à partir de 19h50, avec les commentaires de d'Olivier Castel et de Philippe Péraut. Une soirée football animée en studio par Marc'Andria Castellani.