Ghislain Printant, entraîneur de l'AS Saint-Etienne : "Nous avons une nouvelle page du club à écrire"

Saint-Étienne, France

Malgré un soleil de plomb et seulement une partie des joueurs de sortie pour une séance devant le but, il y avait la foule des grands jours ce jeudi matin à l'Etrat. Tout le monde n'a pas pu voir les joueurs qui se sont entraînés sur un des terrains annexes du centre d'entrainement.

Comme chaque été, les derniers entraînements avant la reprise du championnat sont un pèlerinage incontournable pour tout bon supporter qui vient voir les nouveaux joueurs. Certains viennent même bien au-delà du département de la Loire. Aurélien lui est abonné depuis quinze ans au kop nord. Il voulait voir les recrues, dont le Péruvien Miguel Trauco.

Neuf recrues dont un médiatique joueur péruvien

La liste est longue mais a permis au club de renforcer son effectif avec pas moins de quatre compétitions à jouer cette saison. Parmi les principales arrivées dans le Forez : Denis Bouanga, Sergi Palencia, Harold Moukoudi, Alpha Sissoko, Franck Honorat, Ryad Boudebouz, Jean-Eudes Aholou. Sans oublier le transfert puis le prêt par Arsenal de William Saliba, et le départ de Rémy Cabella pour Krasnodar en Russie.

Mais le gros coup du mercato stéphanois, c'est Miguel Trauco. L'International péruvien débarque pour trois ans de Flamnego au Brésil. Une véritable star dans son pays qui va permettre au club forézien d'augmenter son influence en Amérique du sud.

Les Verts vont devoir retrouver des automatismes dans le jeu. Mais ils pourront s'appuyer pour des cadres toujours présents comme le capitaine et défenseur Loïc Perrin, le milieu de terrain Yann M'Vila et le meilleur buteur de l'ASSE la saison dernière, Wahbi Khazri qui a repris l'entrainement ce mardi mais qui est disponible pour joueur dès samedi à Dijon, tout comme Miguel Trauco malgré le décallage horaire.

Un nouvelle page à écrire avec un nouvel entraîneur

Pour sa première conférence de presse à l'Etrat jeudi en tant qu’entraîneur en chef, Ghislain Printant a fixé le cap pour cette saison. L'ex-adjoint de Jean-Louis Gasset la saison dernière se veut à la fois "ambitieux et réaliste".

"On veut faire aussi bien que la saison dernière avec une compétition en plus qu'on a voulu (la Ligue Europa). On va tout faire pour exister dans cette compétition comme dans les autres. On a quasiment réussi à doubler tous les postes. Après il faut être réaliste. On va avoir une plus grand concurrence que la saison dernière, avec des équipes qui sont passées au travers la saison dernière et qui vont vouloir se relancer. [...] On a une nouvelle page à écrire avec des objectifs élevés. Il ne faut pas avoir peur de se fixer des objectifs élevés tout en restant réalistes."

Concernant le mercato, Ghislain Printant selon ses mots "ne dormira pas avant le 31 août", date de la fin du marché des transferts. L’entraîneur des Verts a de bons espoirs quant au retour du défenseur, Timothée Kolodziejczak, et attend encore un renfort en attaque.

Un parfum d'Europe plane déjà dans le Forez

Mais l'événement cette saison dans le Forez, ce sera le retour des Verts sur la scène européenne. Une épopée qui a forgé la légende du club. Deux ans après un 8e de finale face à Manchester United, l'ASSE retrouve la Ligue Europa. De quoi donner une dimension supplémentaire à cette saison. Du côté de l'Union des supporters stéphanois, son président Jean-Guy Riou relève déjà "un engouement certain".

On aura 15 à 20% d'adhérents en plus que l'année dernière. - Jean-Guy Riou, président de l'Union des supporters stéphanois

"Il est clair qu'on aura 15 à 20% d'adhérents en plus que l'année dernière. Après, cela fait quatre compétitions à jouer, environ 70 matchs dans la saison. Peut-être qu'au fil de la saison, on enverra une équipe bis dans une compétition. [...] Je ne suis pas trop inquiet. Je le serais si les premiers matchs de la saison sont catastrophiques."

Dijon / ASSE, samedi (20h) à vivre dès 19h30 en intégralité sur France Bleu Saint-Etienne Loire.