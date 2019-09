Ghislain Printant, entraîneur de l'AS Saint-Étienne : "Pourquoi sommes-nous le seul club européen à jouer dimanche?"

Saint-Étienne, France

Après une semaine de trêve internationale, l'ASSE reprend le championnat dimanche avec la réception de Toulouse à 17 heures dans le Chaudron. Les Verts 16e au classement doivent l'emporter face aux Toulousains (9e) avant le début de la Ligue Europa jeudi à Gand en Belgique.

Dans cette optique, et pour avoir un jour de récupération en plus avant le début de la coupe d'Europe, Ghislain Printant avait demandé de jouer vendredi ou samedi comme Lille, Lyon et Paris pour avoir un jour de plus de récupération. L’entraîneur de l'ASSE regrette de ne pas avoir été entendu.

"J'en avais fait la demande. C'est la seule fois ou l'ensemble des clubs français qualifiés pour l'Europe cette saison pouvaient préparer leurs matchs avec un maximum de jours. Je suis surpris que Montpellier / Nice qui ne jouent pas de coupe d'Europe jouent samedi, et nous le dimanche. C'est bien que Lille, Lyon et Paris jouent le vendredi et le samedi. Mais nous le dimanche, faudra qu'on m'explique."

Malgré cette semaine de repos et de travail, les Verts ne récupèrent aucun de leurs huit blessés. Seul le jeune attaquant Charles Aby, de retour d'une blessure musculaire, est laissé à la disposition de l'équipe réserve des Verts.

ASSE / Toulouse sera à vivre en intégralité dès 16h30 dimanche sur France Bleu.