Ghislain Printant : "Je suis l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne et compte le rester le plus longtemps possible"

Saint-Étienne, France

Ghislain Printant s'est montré combatif en conférence de presse mardi après-midi à l'Étrat. "Je suis l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne et compte le rester le plus longtemps possible." Ghislain Printant a donc confirmé qu'il sera sur le banc pour la réception de Metz mercredi (19h) pour tenter de mettre fin à une série de six matchs sans victoire (4 défaites et 2 nuls) et alors que ses dirigeants lui cherche un remplaçant.

"Non, Roland Romeyer ne m'a pas demandé de démissionner"

"Quand je parle, je sens un groupe réceptif"

Romain Hamouma : "On est à fond derrière le coach"

Le meilleur buteur des Verts depuis le début de saison (trois réalisations), qui est aussi un des joueurs dans l'effectif qui comptent le plus de saisons à l'AS Saint-Étienne (il entame sa 8e), a pris la défense de son entraîneur en conférence de presse ce mardi. Pour Romain Hamouma, le groupe "est à fond derrière le coach et a toujours écouté le coach" et exhorte ses coéquipiers "à être solidaires du coach."

"Etre déterminés face à Metz dans le Chaudron"

Les Verts toujours amputés de onze joueurs

Si William Saliba a repris l'entrainement, le jeune défenseur n'est pas encore prêt à jouer après son opération pour soigner une pubalgie. La liste des blessés malheureusement n'a pas changé et est toujours aussi longue : Jean-Eudes Aholou, Kevin Monnet-Paquet, Gabriel Silva, Assane Diousse, Loïs Diony, Sergi Palencia, Jessy Moulin, Wesley Fofana et Franck Honorat à nouveau blessé, cette fois à la cheville.

ASSE / Metz, coup d'envoi 19h, à vivre dès 18h30 mercredi en intégralité sur France Bleu.