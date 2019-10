Ghislain Printant réaffirme être l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne mais Claude Puel arrive

Saint-Étienne, France

C'était latent pour plusieurs jours et la rencontre entre les deux présidents de l'ASSE, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, et Claude Puel mardi à Monaco. En marge du match nul contre Wolfsbourg, Ghislain Printant a réaffirmé jeudi soir être l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne. Mais Claude Puel est annoncé dès vendredi dans le Forez. Une piste annoncée par France Bleu il y a dix jours déjà.

Claude Puel officialisé vendredi après-midi

Selon L'Équipe, la mise à l'écart de Ghislain Printant, programmée vendredi matin, devrait être suivie dans l'après-midi par l'officialisation de l'arrivée de Claude Puel sur le banc de l'AS Saint-Étienne. Le Castrais de 58 ans devrait donc devenir l'entraîneur des Verts pour le derby face à l'Olympique Lyonnais, dimanche (21h) dans le Chaudron.

Printant : "Je suis toujours l'entraîneur de l'ASSE"

Après le match nul face à Wolfsburg (1-1) jeudi soir, en Ligue Europa, l'actuel technicien des Verts Ghislain Printant (58 ans) a pourtant rappelé qu'il était "l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne" et qu'il "retrouverai(t)(ses) joueurs demain (vendredi) matin". Claude Puel devrait être accompagné de Jacky Bonnevay, originaire du Coteau près de Roanne, qui sera son premier adjoint comme par le passé.

ASSE / Lyon, dimanche 21h, dès 20h30 en intégralité sur France Bleu.