Ghislain, les Verts comptent 39 points. Selon vous le maintien est désormais une formalité ?

Il reste à donner un dernier coup de rein, aller chercher les derniers points qui nous manquent. C’est vrai qu’on a fait un bon parcours, à 39 points on est pratiquement sauvés. Il faut donner un dernier coup d’accélérateur pour se mettre à l’abri définitivement et arriver à l’objectif qu’on s’était fixé.

Vous vous êtes toujours dit que ça allait être possible de sauver le club ou bien y-a-t-il eu des moments de doute ?

Quand on s’engage dans quelque chose, c’est qu’on a l’espoir d’y arriver. On savait la force que représente l’AS Saint-Étienne mais on avait quand même des doutes qu’on a petit à petit gommé en rétablissant un effectif en proie aux doutes et qui manquait de qualités.

Justement de la qualité il y en a eu chez les recrues. Pour le reste c’est la même équipe qui a eu de grandes désillusions cet automne. Comment votre duo a réussi là où l’équipe d’Oscar Garcia a échoué ?

Je ne peux pas parler d’avant parce que je n’y étais pas. On a passé le mois de janvier à construire cette équipe. Il était important de ne plus se retrouver en difficultés et de prendre des points à domicile. Des choses qu’on a réussies à faire en gagnant contre Toulouse et Caen. Avec l’arrivée de l’ensemble des joueurs et notamment de Mathieu Debuchy à Amiens, l’équipe a un visage quasiment identique. On a travaillé sur un projet par rapport à ce que souhaitait Jean-Louis et le fait que les garçons progressivement retrouvent des repères de jeu. A travers ça l’équipe a retrouvé de la confiance et est redevenu conquérante. J’espère qu’on va rester là-dessus le plus longtemps possible.

On recommence depuis quelques semaines à parler de places européennes. Est-ce que viser la 5e place ce ne sera pas le meilleur moyen de rester sous pression une fois le maintien vraiment assuré ?

Déjà remplissons notre objectif. Le coach avait fixé 42 points. J’espère qu’on les aura après le match de Nantes mais si ce sera extrêmement ambitieux. Oui il faut se montrer ambitieux, nous sommes des compétiteurs et on a tous envie d’aller le plus haut possible. Mais il ne faut pas se fixer des objectifs durs à réaliser. S’il y a une bonne surprise à la fin, tant mieux. Je regardais encore ce matin le classement quand on a commencé à la 20e journée, on avait 2 petits points d’avance sur le 19e. On n’avait pas le visage d’une équipe pour jouer les premiers rôles. Il reste 8 rencontres, faisons en sorte de prendre le maximum de points possibles. C’est le seul objectif qu’il faut se fixer. C’est bien beau de rêver à l’Europe ! Mais déjà on a du retard sur pas mal de clients et il ne reste que 8 journées.

Concrètement, comment fonctionne votre duo avec Jean-Louis Gasset ? Que faites-vous que lui ne fait pas ?

En fait on partage tout ! Sur la planification et l’organisation de la semaine de séances, j’en ai la responsabilité mais je lui en fais part. On échange par rapport à la prochaine rencontre, par rapport aux blessés. Ce mardi il va présenter la semaine de travail et les objectifs au groupe et ensuite ce sera à nous le staff d’intervenir sur le terrain sous l’œil de Jean-Louis. Sur le travail de la semaine on est en phase et on essaie de le soulager pour que lui ai toute l’énergie nécessaire pour le match.

Vous pourriez être l’adjoint d’un autre entraineur ?

Quand j’ai décidé d’arrêter avec Montpellier à la fin de la saison dernière, c’était parce que Jean-Louis arrêtait et que je pensais que j’aurais du mal à être l’adjoint de quelqu’un d’autre. Quand vous travaillez avec quelqu’un il faut avoir son entière confiance et inversement sentir que cette personne a entièrement confiance en vous.

Votre sort à Saint-Étienne est encore une fois lié à celui de Jean-Louis Gasset ?

Je ne me pose pas la question. Je prends tellement de plaisir et je me focalise sur l’objectif qu’on s’est fixé. J’attends la décision de Jean-Louis par rapport à son futur. Bien évidemment mon souhait serait que l’on poursuive ce qu’on a entrepris ici. On verra quand la situation se présentera. Mon cas personnel importe peu. Je m’adapterai.

Je pense qu’il faut beaucoup échanger pour apporter de la confiance, pour qu’ils se sentent concernés. Être capables dans les bons et les mauvais moments. Quand ils sont titulaires ou remplaçants. Leur faire sentir qu’on est proches d’eux et les impliquer dans le travail, dans le projet. Jonathan j’ai pu échanger avec lui quand on était en stage en Espagne. On a essayé de réellement cibler les objectifs prioritaires et qu’il se concentre sur le terrain. Toute la partie administrative c’est du ressort de ses agents. J’ai toujours fonctionné comme ça. Plus ils vont se sentir aimés, en confiance, plus ils vont pouvoir se lâcher. Un garçon comme Jonathan est impliqué dans pas mal de buts depuis le mois de janvier, c’est bien. Mais au même titre que les autres. Qu’ils soient expérimentés ou jeunes. Même l’expérimenté doit pouvoir échanger, dialoguer et retrouver de la confiance à travers un soutien de notre part.

Vous avez été gardien de but, entraineur des gardiens également. Comment vous positionnez vous par rapport au duo Fabrice Grange-Stéphane Ruffier ?

Je n’ai pas à me positionner. Lorsque j’étais n°1, je ne suis jamais intervenu dans la complicité très particulière entre un entraineur et ses gardiens. Il y a quelque chose de très fort qui s’est créé entre Fabrice et Stéphane mais aussi avec les autres gardiens. On échange énormément. On parle du poste, de beaucoup de choses. Les gardiens de buts c’est un peu une confrérie. Je suis ça avec beaucoup d’admiration et de respect par rapport au travail que fait Fabrice. Et il a la chance d’avoir un très grand gardien en la personne de Stéphane.

