Girondins de Bordeaux : belle victoire des féminines (4-2), l'équipe masculine encore battue (2-3)

Peu de public, mais des Ultras qui donnent de la voix et beaucoup de volonté de la part de l'équipe féminine emmenée par son nouvel entraîneur Pedro Martinez Losa. Victorieuses 4 buts à 2 face aux Basques de l'Athletic Bilbao, les féminines ont idéalement lancé la soirée ce dimanche au Matmut Atlantique. Mais l'équipe masculine n'a pas prolongé la fête. Bousculés par les Italiens du Genoa, les Girondins de Bordeaux s'inclinent 2-3.

De jolis buts, Khadija "Bunny" Shaw signe un doublé

La recrue jamaïcaine Khadija Shaw, dite "Bunny", s'était déjà illustrée en signant l'unique but de la victoire girondine contre les U19 chinoises, lors du premier match de préparation. Pour cette deuxième rencontre amicale, la puissante attaquante (1,82 m) a marqué deux fois (45e+1, 53e) et s'est muée en passeuse décisive pour Axelle Touzeau (89e, 4-2).

Autre recrue en forme, Charlotte Bilbault a activement participé, au milieu, à étouffer Bilbao. L'internationale française reconnaît qu'il y a "pas mal de choses à revoir" mais "le plus important était de se faire plaisir, on était au Matmut en plus."

L'équipe masculine souffre avant la reprise de la Ligue 1

La première mi-temps de l'équipe masculine n'a sûrement pas rassuré des supporters déjà déçus par les investisseurs américains qui ont repris le club il y a moins d'un an. Une erreur défensive permet au Genoa d'ouvrir le score (24e, 0-1). Les Italiens font ensuite le break (34e, 0-2) mais la recrue Hwang Ui-jo ramène les Girondins dans le coup (36e, 1-2).

En seconde période, la défense et le milieu girondins, jusqu'alors étouffés, semblent sortir un peu la tête de l'eau. Nicolas De Préville égalise (59e, 2-2) mais le Genoa reprend les devants grâce à une frappe contrée (81e, 2-3). Malgré plusieurs occasions en toute fin de match, les Girondins ne parviennent pas à revenir. Avec un bilan de cinq défaites en six matchs de préparation, ils ne vont pas aborder la Ligue 1, contre Angers, ce samedi, avec le plein de confiance.