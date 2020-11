Les Girondins de Bordeaux annoncent une réorganisation et des suppressions d'emplois

Les Girondins de Bordeaux voudraient se séparer d'une trentaine emplois (administratifs et commerciaux principalement) sur un total de 300 salariés, annonce le PDG du club Frédéric Longuépée, "une réorganisation" à travers une rupture conventionnelle collective. Il ne s’agit pas d’un plan social. Il n’y aura pas de licenciements mais des départs en retraite aidés et/ou des accompagnements vers d’autres projets professionnels. Le club entend ainsi retrouver l'équilibre financier d'ici à 3 ans. Le plan a été présenté ce mardi aux salariés.

Budget plombé depuis 10 ans

Confrontés à un déficit récurrent depuis la saison 2010/2011 (celle qui a suivi le dernier titre de champion de France de Ligue 1 en 2009), les Girondins de Bordeaux ont accentué leurs difficultés avec la crise sanitaire et économique liée au coronavirus. La dernière saison s’est arrêtée au printemps. Ce qui a fait perdre 7 millions d’euros de droits TV + 3 millions d’euros liés à la billetterie et autres opérations avec les partenaires. Il faut également ajouter la ristourne de 20% accordée (avec cette saison 2019/2020 amputée) au sponsor maillot Bistrot Régent (un contrat de 1,4 millions par an), qui menaçait de se retirer.

Droits TV en berne

Le championnat de Ligue 1 a bien repris cette saison, mais les matches se jouent à huit-clos depuis la mi-septembre. Ce qui plombe encore plus les recettes. A cela s’ajoute le conflit avec Médiapro le diffuseur de la Ligue 1 qui a réclamé à renégocier son contrat à 1,2 milliard d’euros en raison de la crise du Covid ; et surtout, qui n’a pas réglé la dernière traite de 172 millions d’euros à la LFP et donc aux clubs par ricochet (même si la Ligue a contracté un emprunt pour limiter la casse). Si aucune solution n’est trouvée ce serait un « cataclysme » avait prédit il y a quelques semaines Frédéric Longuépée. A Bordeaux, les droits TV représentaient, il y a 2 ans, 60% du budget du club, hors transfert.

Lors du dernier passage devant la DNCG en juillet dernier, les Girondins affichaient un déficit de 27 millions d’euros, sur un budget total de 65 millions. Le club avait passé l'épreuve du gendarme financier sans sanction cet été, grâce à une recapitalisation de l'actionnaire américain King Street (seul aux commandes depuis fin 2019 et le départ de GACP), et en échange de promesses de retour à l'équilibre financier.

Un mercato qui ne rapporte pas

Sur le terrain du mercato, depuis juin, les Girondins se sont surtout séparés de joueurs qui jouaient peu ou pas : Bernardoni, Benrahou ou Kamano (vendu 5 millions au Lokomotiv Moscou), ont rapporté 14 millions d'euros au club.

Les Girondins disposent de peu de marge de manœuvre dans ce contexte compliqué. Le club n''est pas propriétaire du centre d'entraînement du Haillan ni du stade Matmut Atlantique.