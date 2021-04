Girondins de Bordeaux : le milliardaire François Pinault lance un appel au monde du vin

François Pinault, propriétaire d'un autre club de football, le Stade Rennais, et du Château Latour, le prestigieux domaine viticole Bordelais, appelle, dans une lettre ouverte, ses collègues propriétaires de grands crus, à sauver les Girondins de Bordeaux, lâchés par King Street

Quatre jours après le lâchage de King Street, le propriétaire américain des Girondins de Bordeaux, qui pour sauver le club ? François Pinault, lui-même propriétaire du Stade Rennais, et propriétaire viticole avec le Château Latour, en appelle à l'union sacrée du monde du vin. Il demande aux propriétaires de grands crus du Bordelais de monter un projet qu'il soutiendrait.

Voici le texte de la tribune de François Pinault :

« Lettre ouverte à mes collègues, propriétaires de grands crus bordelais

Comme tous les Français amoureux du football, je suis ému à l'idée de voir les Girondins de Bordeaux en risque de disparaître. Breton et propriétaire du Stade Rennais, je mesure depuis des décennies combien l'identité d'un club et si possible ses succès participent du contrat social dans une région.

Associé depuis trente ans à la vie bordelaise, à travers Château Latour, je pense que l'existence du club mythique que sont les Girondins est importante pour Bordeaux, son rayonnement, son équilibre auxquels tous les propriétaires viticoles ne peuvent que s'identifier.

Quelle est la force économique qui, dans cette région, peut se donner l'objectif de sauvegarder les Girondins et de les développer ? Le monde du vin et en particulier les propriétaires de grands crus.

Les règles légitimes en matière de possession des clubs m'interdisent de monter un projet de reprise des Girondins, dès lors que mon groupe est l'actionnaire unique du Stade Rennais. En revanche, je suis prêt à apporter mon soutien à toute opération montée par les acteurs du vin et je le ferai avec enthousiasme.

J'appelle donc mes collègues propriétaires à se réunir afin de préparer un projet de reprise des Girondins. »

François Pinault