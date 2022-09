Sobriété énergétique : "On a une vraie responsabilité, voire un leadership à montrer", affirment les Girondins

Être cité en exemple, cela faisait longtemps que ce n'était pas arrivé aux Girondins de Bordeaux. Mais en ce début de saison, il n'y a pas que sur le terrain que tout va bien. Le club s'est offert ces derniers jours un joli coup de projecteur en ralliant Paris en train le week-end dernier pour son match contre le Paris FC alors que le PSG, lui, est sous le feu des critiques depuis son voyage en avion privé à Nantes, sans parler de la sortie médiatique de Christophe Galtier et Kylian Mbappé sur le sujet.

En réalité, les Girondins de Bordeaux se veulent à la pointe sur le sujet de la sobriété énergétique. Ils ont déjà réalisé plusieurs actions ces derniers mois à ce sujet. Ils calculent aussi eux-mêmes leur empreinte carbone depuis deux ans. Ce mardi, Thomas Jacquemier, le directeur générale du club est revenu sur le sujet pour France Bleu Gironde.

Comment vous adaptez-vous sur le transport des équipes du club ?

On est totalement conscient que les déplacements en avion des joueurs, ce n'est pas idéal ! D'abord d'un point de vue écologique, c'est pas terrible du tout ! Ensuite, ce n'est pas une très bonne idée sur le plan économique et financier. Du coup, même si on est un peu enclavé par rapport au reste de la Ligue 1 et Ligue 2, on essaie dès que possible de prendre le train comme le week-end dernier pour aller à Paris ou le bus. Après le bus, il ne faut pas que ça dure trop trop longtemps car ça peut être une mauvaise idée au niveau athlétique pour les joueurs. L'avantage notamment du train c'est que ça va assez vite et que les joueurs peuvent facilement se déplacer. Donc, c'est plutôt sain. Au final, on tente de réduire un maximum notre empreinte carbone.

D'ailleurs, pour le moment, vous n'avez pris qu'une seule fois l'avion cette saison pour aller à Grenoble ?

Justement, Grenoble, c'est l'exemple typique où à un moment donné si on veut avoir un temps de trajet décent pour que les organismes digèrent le voyage, l'avion reste malheureusement le moyen le plus intéressant pour limiter la fatigue. Là, on ne peut pas faire beaucoup mieux que ça. En revanche, je le répète dès qu'on peut, on utilise le train ou le bus.

Vous avez aussi mis en place des choses pour les matchs à domicile ?

En fait, on travaille au total sur une trentaine de sujets par rapport à notre bilan carbone. Contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas les déplacements des équipes qui coûtent en termes de carbone mais celui des supporteurs vers le stade car il y a forcément beaucoup de déplacements en voiture. D'une certaine manière, on a une responsabilité indirecte à ce sujet. C'est pour ça qu'on promeut le covoiturage et toutes les autres solutions (le club a expérimenté la mise en place d'un réseau de bus pour les supporteurs les jours de match) pour réduire l'empreinte carbone.

Pour vous, le club ont une responsabilité sur ce sujet de la sobriété énergétique ?

Oui à 100% ! On a une vraie responsabilité envers le public de montrer que c'est une préoccupation régulière voire permanente pour nous et pas juste pour se donner une bonne image. Je pense que la notion d'effort, surtout dans le sport de haut niveau, ça passe aussi par l'effort de ne pas mal consommer son énergie. Je pense qu'on a une vraie responsabilité, voire un leadership à montrer sur le sujet.

Certains pointent des possibles problèmes d'organisation avec la SNCF, cela a-t-il été votre cas ?

Non, non, pas du tout ! Au contraire, il faut saluer le travail de la SNCF là-dessus. Pour le coup, ils sont assez moteurs. Il ne s'agit pas juste de nous dédier une rame et d'arriver à l'heure, ils savent aussi qu'il nous faut des transferts simplifiés et sécurisés. Avec nous, ils ont été très bons sur cette problématique. Cela s'est très bien passé et on va continuer à prendre le train.