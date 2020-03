Girondins de Bordeaux : trois matchs à huis clos au Matmut Atlantique

Les trois prochains matchs des Girondins de Bordeaux vont se jouer à huis clos au Matmut Atlantique à cause du Coronavirus. Cette décision a été prise par la LFP ce mardi après-midi. Tous les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 se joueront dans un stade vide jusqu'au 15 avril.

À cause du Coronavirus, les supporters des Girondins de Bordeaux ne pourront pas assister au match contre Rennes (15 mars), Reims (05 avril) et Amiens (11 avril) au Matmut Atlantique. La Ligue de Football Professionnelle a annoncé ce mardi après-midi, que tous les matches de Ligue 1 se joueront à huis clos jusqu'au 15 avril. Les supporters ne pourront pas non plus se déplacer au stade des Costières à Nîmes, le 21 mars. Cette décision de la LFP intervient après un arrêté ministériel.

Dans son communiqué, le FC Girondins de Bordeaux précise que le huis clos s'appliquera pour les matches :

Dimanche 15 mars, 15h00 : FC Girondins de Bordeaux / Stade Rennais Football Club (pour l'équipe masculine)

Dimanche 15 mars, 17h30 : FC Girondins de Bordeaux / FC Metz (pour l'équipe féminine) – Lieu du match à définir.

Dimanche 5 avril, 15h00 : FC Girondins de Bordeaux / Stade de Reims

Samedi 11 avril (en attente de la programmation), 20h00 : FC Girondins de Bordeaux / Amiens SC

Le FC Girondins de Bordeaux tient à préciser que cette mesure de huis clos total s'appliquera également pour les matches de l'équipe féminine, à savoir :

Samedi 21 mars : 15h00, FC Girondins de Bordeaux / Paris SG (demi-finale de la Coupe de France)

Samedi 4 avril (en attente de la programmation) : 14h30, FC Girondins de Bordeaux / Paris FC

Comment se faire rembourser ?

Le club précise que les places achetées (indépendamment des formules d’abonnement), seront remboursées en intégralité du montant du prix des billets selon les modalités suivantes :

Pour les billets achetés en ligne sur girondins.com, le remboursement parviendra automatiquement.

Pour les billets achetés à la boutique FCGB de la rue Sainte-Catherine, le remboursement se fera à la boutique sur remise des billets.

Pour les billets achetés sur les autres réseaux (France Billet, Ticketnet, Matmut Atlantique), les personnes seront directement contactées par ces réseaux.

Le FC Girondins de Bordeaux explique encore que s'agissant des abonnements, "les dispositions définitives seront arrêtées dans les prochaines semaines"