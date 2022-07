Girondins de Bordeaux : "On a réduit la dette de 40 millions" annonce Gérard Lopez

Le président et propriétaire des Girondins de Bordeaux confirme sur RMC un nouvel accord avec les créanciers qui permettent de réduire la dette de 75%. De quoi aborder plus sereinement le passage devant le CNOSF.

"Si on était convaincu au moment de l'appel, on ne peut pas être moins convaincu maintenant". Gérard Lopez s'est exprimé ce mardi soir sur RMC. Le président et propriétaire des Girondins de Bordeaux est venu confirmer le nouvel accord révélé par le journal 20 minutes avec les créanciers Kingstreet et Fortress. Un accord qui doit permettre de convaincre le CNOSF, le Comité National Olympique et Sportif Français, dont la conciliation est prévue mardi prochain. Selon cet accord, la dette des Girondins passerait de 53 millions à 13,5 millions d'euros.

"On a travaillé sur les réponses, explique Gérard Lopez. Peut-être que, jusque là, la communication n'avait pas été bonne, y compris en appel puisque la motivation que nous avons reçue est assez étranges avec certaines erreurs basiques de droit. On a travaillé à tout simplifier".

Les prêteurs réduisent la dette de 75%.

Le président des Girondins appuie sur les deux éléments nouveaux qui seront présentés au CNOSF. "J'ai fait bloquer auprès du conciliateur du tribunal de commerce 24 millions, précise-t-il, au lieu des dix prévus au départ. Ils sont mis sous séquestre à la main du club donc si le club reste en Ligue 2, l'argent lui revient. Et, deuxième élément de poids, on réduit la dette de 40 millions. On a trouvé un accord avec les prêteurs, Fortress et King Street, qui renoncent à 75% de la dette". Gérard Lopez estime que cela devrait permettre aux Girondins de rester en Ligue 2. Un avis positif du CNOSF devra être confirmé dans la foulée par le comité exécutif de la Fédération Française de Football. Dans le cas contraire, le club saisirait en référé suspensif le tribunal administratif.

Et si le club est liquidé et repart en Nationale 3, Gérard Lopez se veut énigmatique quand on lui demande s'il partira. "Pas forcément", répond-t-il.