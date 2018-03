Bordeaux, France

"Ce à quoi je serai attentif, c'est que le repreneur reprenne tous les engagements du club", a déclaré le maire de Bordeaux. Pour lui, le principal enjeu d'un éventuel rachat, c'est le loyer que paient les Girondins pour utiliser le Matmut Atlantique qui s'élève à près de 4 millions d'euros par an.

Je n'ai jamais voulu me mêler de la gestion sportive des Girondins.

"Aujourd'hui notre partenaire c'est la societé SBA, dont les actionnaires sont Vinci et Fayat, a-t-il poursuivi. Ce stade reviendra au terme du contrat (en 2045, NDLR) à la Métropole, qui en sera propriétaire. Nous avons dans le contrat une clause très avantageuse pour la ville, c'est que _le club s'est engagé à payer les loyers quelque soient ses résultats sportifs, et ce, même s'ils descend en deuxième division._" Les éventuels repreneurs, dont les noms circulent, comme ceux de Joseph DaGrosa Jr, directeur de 41 sociétés et Philippe Anshutz, 31e fortune mondiale, sont donc prévenus.

à lire Les Girondins de Bordeaux sont bien à vendre mais pas à n'importe quel prix

Le maire de Bordeaux a également répété sa volonté de ne pas interférer avec les décisions des éventuels actionnaires. "Je n'ai jamais voulu me mêler de la gestion sportive des Girondins. Donc, si ce repreneur veut investir massivement... Je n'entrerai pas dans cette discussion."