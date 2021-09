Girondins de Bordeaux : Alain Roche devrait rapidement quitter le club

Cela bouge en coulisses aux Girondins. Avec un départ important, celui d'Alain Roche, l'actuel directeur sportif. Il devrait quitter officiellement ses fonctions cette semaine. Officieusement, il avait déjà pris du recul ou plutôt la nouvelle direction l'avait mis un peu de côté depuis le rachat du club mi-juillet. Alain Roche était écarté de toutes les décisions au sujet de l'équipe première avec la prise de pouvoir de Gérard Lopez.

Le futur ex-directeur sportif des Girondins part sur un goût d'inachevé seulement un an après son retour au club. Il n'aura pas eu le temps de mettre en place son plan de restructuration pour le club. Son seul gros coup restera l'arrivée d'Hatem Ben Arfa avec un bilan très mitigé au final. Installé en Gironde, Alain Roche pourrait faire son retour dans les médias, un monde qu'il connaît bien.

à lire aussi Ligue 1 : Vladimir Petkovic pose ses valises pour trois ans aux Girondins de Bordeaux

Patrick Battiston devrait lui rester en place. Il va poursuivre sa mission à la tête du centre de formation. Il semble avoir la confiance de la nouvelle direction. Au club depuis 30 ans, il n'envisage pas de son côté de quitter les Marine et Blanc. Pour ce qui concerne le poste de coordinateur sportif et la possible arrivée de Romain Stevenon, tout est en stand-by pour le moment. Le jeune dirigeant passé par Nice, Lens et Reims a bien été approché par le club mais rien n'est acté. Gérard Lopez est encore en pleine réflexion sur ce poste.