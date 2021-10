L'attaquant hondurien a inscrit son premier but avec les Marine et Blanc à Lorient.

Girondins de Bordeaux : Alberth Elis, plus qu'une roue de secours en attaque ?

Buteur à Lorient (1-1), Alberth Elis a su saisir sa chance. Dimanche, l'Hondurien a profité de l'absence de nombreux coéquipiers en attaque pour inscrire son premier but avec les Girondins pour sa première titularisation. Prêté par Boavista cette saison, il a fait parler ses qualités de vitesse avant de battre avec sang froid le gardien lorientais.

Le genre de but qu'on avait pas vu aux Girondins depuis longtemps, faute d'attaquant de ce style. Il pourrait donc devenir une vraie alternative à ce poste, lui qui évolue la plupart du temps ailier. Partout où il est passé, il a toujours eu des bonnes statistiques. L'année dernière au Portugal, il a fini la saison à huit buts et six passes décisives en 32 matchs. Arrivé blessé à Bordeaux cet été, il retrouve toutes ses sensations. Maintenant à lui de montrer qu'il peut aussi tenir physiquement ce poste d'attaquant en Ligue 1.

Où en sont ses concurrents ? Ui-jo Hwang, le meilleur buteur du club, victime d'une entorse à la cheville il y a 10 jours, pourrait faire son retour contre Reims dimanche prochain. Mbaye Niang, lui, poursuit son travail de reprise. Sa remise sur pied prend du temps et il souffre en plus d'une petite gêne à l'aponévrose. Enfin, le mystère demeure autour de Josh Maja. Le jeune attaquant anglais de retour de blessure n'a pas été retenu par Vladimir Petkovic le week-end dernier alors qu'il était disponible et qu'il manquait beaucoup de monde justement au poste d'avant-centre. Le coach suisse ne semble pas compter sur lui pour le moment. Même chose pour Jimmy Briand, abonné au banc de touche cette saison.