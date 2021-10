Girondins de Bordeaux : Au quart du championnat, le compte n'y est pas pour les Marine et Blanc

Les Bordelais pointent à une triste 16e place avec une seule victoire en neuf matchs pour quatre nuls et quatre défaites. Un bilan bien maigre. Alors si ce n'est pas vraiment une énorme surprise avec les nombreux changements de l'été et un calendrier plutôt compliqué puisque les Girondins ont affronté pour le moment le top 6 de la Ligue 1 à part le PSG, cela reste bien insuffisant en termes de points. 7 points après 9 journées, c'est le plus faible total depuis 1973. Mais il y a encore pire. Les Marine et Blanc, plus mauvaise défense du championnat avec Clermont, n'avait pas pris autant de buts, c'est-à-dire 20 en 9 matchs, depuis 1960. On n'est pas encore sur des records mais pas loin.

Hors des terrains, la justice a condamné ce lundi les anciens agresseurs Abdou Traoré. En avril 2016, des cambrioleurs s'étaient introduits dans la maison de l'ancien milieu de terrain des Girondins. Un épisode particulièrement traumatisant pour le joueur puisqu'il avait été ligoté avec son cousin et une amie, et même menacé avec une arme de poing. Les voleurs étaient repartis avec des ordinateurs, des téléphones, des bijoux ou encore du liquide. Finalement, ils avaient été interpellés deux ans plus tard comme le rappelle Sud Ouest. Ce lundi, trois d'entre deux ont été condamnés à des peines de prison ferme. Abdou Traoré a lui depuis quitté les Girondins de Bordeaux en juillet 2017.