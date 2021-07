Girondins de Bordeaux : avec Vladimir Petković, "ça devrait jouer offensif"

En attendant sa présentation officielle, le nouveau coach des Girondins de Bordeaux Vladimir Petković suscite des interrogations. D'abord parce qu'il vient d'être nommé à moins de deux semaines de la reprise du championnat et parce qu'il ne sera pas non plus sur le banc pour le dernier match de préparation à Troyes, samedi soir. Ensuite car l'ancien sélectionneur suisse est globalement inconnu du grand public et l'élimination de la France en huitième de finale du dernier Euro n'a renforcé sa notoriété qu'auprès des observateurs du football. Chose dont s'est emparé le club dans une vidéo de présentation qui divise sur les réseaux sociaux.

"Un style de jeu qui se veut attrayant"

Vladimir Petković est un entraîneur qui a des idées et une vision sur le football. "Il prône un style de jeu qui se veut attrayant, un football porté vers l'avant. Avec lui, ça devrait jouer vers l'avant", analyse Lionel Pittet, journaliste qui suit la sélection suisse pour le journal helvète Le Temps. L'ancien entraîneur de la Lazio Rome base sa philosophie de jeu sur le contrôle du match, avec des équipes qui jouent vite vers l'avant. Cela suppose une acceptation forte de la part de ses joueurs. "En sept ans à la tête de la Nati, je n'ai jamais entendu un joueur se plaindre de lui. Il a la réputation de toujours avoir la porte ouverte et va être capable d'écouter, prendre en compte l'avis des joueurs", assure Lionel Pittet qui concède que la forte personnalité de Petković va faire "qu'il va garder la main sur son projet, au final".

Il conserve cette maîtrise jusque dans sa communication dans les conférences de presse. "Ce n'est pas le genre à sortir des petites phrases. Il parlera volontiers de jeu et de football mais il reste quelqu'un de discret. Il préserve ses joueurs avant tout", note le journaliste suisse. Sur un point, au moins, il ressemble à son prédécesseur Jean-Louis Gasset.