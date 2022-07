L'ancien joueur des Girondins de Bordeaux salue "une très bonne nouvelle" après la décision du Comité exécutif de la Fédération française de football d'autoriser les Marine et Blanc à évoluer en Ligue 2 cette saison.

Girondins de Bordeaux : Bixente Lizarazu "soulagé et heureux" après le maintien en Ligue 2

Les Girondins de Bordeaux joueront bien en Ligue 2 cette saison. Le Comex de la FFF a finalement décidé de maintenir le club bordelais en deuxième division et de lui épargner une rétrogradation administrative en National 1. "Je suis soulagé et heureux", réagit Bixente Lizarazu, ancien latéral gauche des Marine et Blanc (1988-1996).

"Le pire a été évité donc c'est une très bonne nouvelle pour les Girondins de Bordeaux" (Bixente Lizarazu)

"Je pense que la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion, Ndrl) aussi a fait son boulot en demandant au président Lopez de se mettre en conformité sur le plan financier en réduisant la dette. Ça s'est fait jusqu'à la dernière seconde, mais ça s'est fait et aujourd'hui, on a le sentiment que les finances du club sont plus saines", affirme le champion du monde 98, consultant de Radio France, interrogé sur franceinfo.

"Ne pas oublier l'accumulation d'erreurs depuis trois ans"

"Soulagé et heureux", Bixente Lizarazu appelle toutefois à ne "pas oublier ce qui s'est passé depuis trois ans" au sein des Girondins de Bordeaux.

"Depuis 2019, ça a été une accumulation d'erreurs sportives et de situations très très très dangereuses sur le plan financier. J'ose espérer que là, on a posé les premières bases saines pour que ce club reparte là où il le mérite, c'est-à-dire très vite dans l'élite du football français."

"Alleluia !!!" (Bixente Lizarazu sur Twitter)

L'ancien latéral des Marine et Blanc reconnaît néanmoins que la tâche sera ardue. _"Ça ne va pas être évident parce qu'ils ont pris beaucoup de retard dans la préparation,_dans le recrutement, dans les ventes de joueurs pour construire une équipe (...) Mais ce qui pour moi en tout cas est important, c'est la partie financière et le fait que le club réduit sa dette de 75 %."

Les Girondins de Bordeaux débuteront leur saison de Ligue 2 samedi 30 juillet à 19h au Matmut Atlantique face à Valenciennes.