Girondins de Bordeaux : C'est une semaine capitale qui s'annonce pour les Marine et Blanc

C'est sûrement la semaine la plus importante depuis le début de la saison pour les Girondins. Au-delà de l'anniversaire des 140 ans du club qui sera fêté en grande pompe dimanche lors du match contre Nantes, les Bordelais n'ont plus de temps à perdre sportivement sur le terrain. 16e de Ligue 1 avec une seule victoire en neuf matchs et la plus mauvaise défense du championnat, ils doivent vite montrer autre chose pour ne pas repartir dans une saison galère.

Avec la trêve internationale, ils auront eu 15 jours pour préparer ce capital derby de l'Atlantique. Ce n'est pas de trop pour Vladimir Petkovic. L'entraîneur bordelais qui en a profité pour récupérer quelques éléments ces derniers jours. Le capitaine Laurent Koscielny et le milieu de terrain Junior Onana, très bon cette saison, ont fait leur retour à l'entraînement collectif. Ils seront disponibles pour affronter les Canaris. Même chose pour l'Anglais Josh Maja qui n'a pas encore joué une minute cette saison. En revanche, le jeune Issouf Sissokho est toujours en soins.

En coulisse, la fête se prépare pour célébrer les 140 ans du club. Plus de 30.000 billets ont été vendus pour le moment. Pour rappel, le club a mis en place un tarif unique à 9 euros pour ce Bordeaux-Nantes. Cette rencontre sera suivie d'un match des Légendes entre les deux dernières équipes championnes de France, celle de 99 et celle de 2009.