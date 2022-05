Girondins de Bordeaux : "Ce n’est pas une équipe de Ligue 2", les anciens joueurs réagissent à la relégation

Cheick Diabaté, comme de nombreux anciens joueurs des Girondins de Bordeaux, sont peinés par la relégation du club en Ligue 2, ce dimanche. Pedro Miguel Pauleta, Marius Trésor et Lamine Sané se sont aussi exprimés et pointent une place qui ne correspond pas au standing du club au scapulaire.

Cheick Diabaté est resté aux Girondins de Bordeaux de 2008 à 2016. L'attaquant malien a joué plus de 150 matchs avec les Marine et Blanc.

La relégation des Girondins de Bordeaux en Ligue 2 était déjà presque actée au soir de l'avant-dernière journée. Pour autant, l'officialisation suscite de vives réactions chez les anciens joueurs des Marine et Blanc, ce dimanche. Tous témoignent de leur tristesse et reconnaissent avoir été surpris d'une telle descente aux enfers du club cette saison. Les Girondins de Bordeaux évoluaient en Ligue 1 depuis 30 ans et la dernière descente à l'échelon inférieur remontait à la saison 1990-1991.

Pendant longtemps cette saison, j'ai eu mal au cœur et peur que l'équipe descende en Ligue 2 - Cheick Diabaté, ancien attaquant des Girondins de Bordeaux (2008-2016)

Dans son histoire, le club n'a évolué que huit saisons en deuxième division. "Bordeaux, ce n'est pas une équipe de Ligue 2, c'est sûr et certain. Pour moi, c'était inimaginable de voir le club dans cette situation-là", déplore Cheick Diabaté. L'attaquant malien a joué six saisons en Gironde et fait partie des joueurs qui ont marqué l'histoire récente des Marine et Blanc. D'abord sur le plan sportif grâce à cette Coupe de France remportée en 2013 où il inscrit un doublé, dont le but victorieux à quelques minutes du coup de sifflet final. Puis sur le plan affectif car le buteur a prouvé qu'il avait de grandes qualités humaines, au travers de différentes interviews, et qu'il était fortement lié à ce club qui a terminé sa formation. "Pendant longtemps cette saison, j'ai eu mal au cœur et peur que l'équipe descende en Ligue 2", ajoute Cheick Diabaté.

"C'est tout à fait normal que Bordeaux se retrouve là"

Marius Trésor est lui aussi très affecté par cette situation : "Je ressens une profonde tristesse car je ne pensais pas que ça puisse arriver aux Girondins de Bordeaux." L'un des défenseurs les plus emblématiques de Bordeaux (1980-1984) fait preuve d'une lucidité implacable sur cette saison "catastrophique qui fait que c'est tout à fait normal que Bordeaux se retrouve là. Malgré les opportunités pour s'en sortir, ça n'a pas été pris en compte par les joueurs et c'est vraiment dommage".

Il faut que la direction pense bien à ce qu'elle veut faire de ce club - Pedro Miguel Pauleta, ancien attaquant bordelais (2000-2003)

Lamine Sané, lui aussi ancien défenseur bordelais (2008-2016), apporte une touche d'empathie parmi tous les témoignages de déception que l'on a pu recueillir : "Je me mets aussi à la place des joueurs car ce n'est pas évident pour eux aussi. Quand on est de l'autre côté de l'écran, on a beaucoup de choses à dire mais quand on est sur le terrain, c'est difficile." L'ancien international sénégalais vit mal cette situation d'autant qu'il a été formé à Lormont puis à Bordeaux.

Il faut changer 90% des choses dans ce club - Lassina Diabaté, ancien milieu bordelais (1997-2001)

L'importance de revenir rapidement en Ligue 1

Comme de nombreux monuments du football français avant eux (Nantes, Reims), les Girondins de Bordeaux s'apprêtent à traverser une période compliquée, qui ne correspond pas "à ce que club, cette ville et cette région méritent. J'espère qu'ils vont vite remonter en Ligue 1", lâche un Pedro Miguel Pauleta désabusé. L'Aigle des Açores et attaquant bordelais pendant trois saisons (2000-2003) n'a jamais oublié le club qui l'a révélé au début du siècle. Le Portuguais, qui a joué la coupe de l'UEFA avec Bordeaux, est "triste" mais assure qu'il faut que les Marine et Blanc réfléchissent au projet à mener en Ligue 2 : "Il faut que la direction pense bien à ce qu'elle veut faire de ce club. La Ligue 2, ce n'est pas facile donc il faut faire un bon recrutement pour vite revenir."

L'Aigle des Açores a marqué 34 buts en 58 matchs joués avec Bordeaux (2000-2003). © Maxppp - PHOTOPQR/SUD OUEST

Tout comme Pauleta et même Marius Trésor, Lassina Diabaté (1997-2001) ne cache pas sa tristesse mais il relativise quant à la situation des Girondins de Bordeaux : "On sait que dans le football, il y a des périodes compliquées et il faut en tirer les enseignements nécessaires pour remonter ce club. Il faut changer 90% des choses dans ce club, il faut une nouvelle ère pour donner à cette belle région le football qu'elle mérite." L'ancien milieu défensif parle même du club comme un "patrimoine qui appartient à tous les Bordelais mais aussi aux anciens joueurs".

Tous souhaitent un retour rapide dans l'élite pour ne pas s'engluer et végéter en Ligue 2 et ils pointent l'exemple de Toulouse. Le TFC a réussi à valider cette saison sa montée en Ligue 1, deux ans après sa relégation. Les Violets se sont appuyés sur un recrutement audacieux et une refonte du club. Mais entre la théorie et la pratique, il y a souvent un monde.