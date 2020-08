Girondins de Bordeaux : ce qu'il faut retenir de la présentation de Jean-Louis Gasset et d'Alain Roche

Cinq jours avant la reprise de la Ligue 1 samedi contre le FC Nantes, les Girondins de Bordeaux ont présenté à la presse leur nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset, ainsi qu'Alain Roche, nouveau directeur du football du club.

Les deux hommes ont fait part de leur ambition pour les Girondins. "Personne ne peut nous dire où on va terminer, a affirmé Jean-Louis Gasset, tout peut se passer dans le football et nous allons tenter de remettre ce club historique à sa place."

Des moyens limités mais des ambitions réaffirmées

C'est un retour en territoire connu pour Jean-Louis Gasset, adjoint de Laurent Blanc quand celui-ci entraînait Bordeaux (2007-2010), comme pour Alain Roche, qui a été formé au club dans les années 1980 et est venu y terminer sa carrière au tout début des années 2000. Une histoire intime avec le club qui a d'ailleurs poussé Alain Roche à y revenir : "Je viens ici parce que j'y ai mes racines, je ne suis né pas loin et le projet du club m'est cher."

Jean-Louis Gasset, nouvel entraîneur du FC Girondins de Bordeaux. Copier

Accompagné de Frédéric Longuépée le président du club, les deux nouveaux arrivants ont tout de même dû reconnaître qu'ils allaient devoir composer avec des moyens limités. Alain Roche l'admet : "Il va falloir jongler, on n'aura peut-être pas des moyens énormes mais il va falloir être malin." Il faut alléger la masse salariale et après le transfert de François Kamano au Lokomotiv Moscou ce lundi d'autres départs sont ainsi envisageables.

Les ultras bloquent l'entrée du château du Haillon

De son côté, Jean-Louis Gasset dit être venu en tout connaissance de cause, "on ne m'a rien caché", et affirme être prêt à faire avec des moyens réduits : "On fera avec l'effectif actuel, et si on perd encore un ou deux joueur on fera avec, on essaiera de recruter malin, peut-être auprès de clubs amis." Entraîneur de l'AS Saint-Etienne jusqu'en mai 2019, Jean-Louis Gasset pourrait notamment y être tenté d'y recruter certains de ses anciens joueurs.

Alain Roche, nouveau directeur du football des Girondins de Bordeaux. Copier

Une trentaine d'ultras sont par ailleurs venus bloquer l'entrée du château du Haillon pendant la conférence de presse. Ils ont déployé une grand banderole "Longuépée démission". Jean-Louis Gasset et Alain Roche sont allés à leur rencontre à la fin de la présentation.

Un trentaine d'ultras ont bloqué l'entrée du château du Haillon pendant la conférence de presse. © Radio France - Théophile Vareille

Visés par les supporters, le président du club Frédéric Longuépée n'a pas voulu s'exprimer sur sa relation avec les ultras pendant la présentation : "Ce n'est pas le sujet du jour." Il n'est par ailleurs pas allé s'entretenir avec eux une fois la conférence de presse terminée.