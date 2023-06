Girondins de Bordeaux : ce que risque le club après l'agression d'un joueur de Rodez par un supporter

Les Girondins de Bordeaux risquent gros après l'arrêt de leur match face à Rodez ce vendredi soir au Matmut Atlantique en raison de l'agression d'un joueur Ruténois, Lucas Buades, par un supporter du Virage Sud. Une agression survenue au bord de la pelouse au moment de l'ouverture du score par le FC Rodez à la 22e minute de jeu.

Si l'arbitre a décidé d'arrêter définitivement la rencontre après cet incident grave, ce n'est pas pour autant que le résultat du match est entériné. C'est maintenant à la commission des compétitions de la Ligue Professionnelle de Football de se pencher sur les suites à donner à cette affaire. Ce sera fait dès ce lundi. Mais pas sûr que la décision tombe quelques heures plus tard car il faudra aussi entendre toutes les parties. Pourtant, le temps presse.

Vers un retrait de points ?

Alors, quelles peuvent être les sanctions ? Il y a tout un barème. La LFP a tout d'abord la possibilité de prononcer une suspension de terrain et un huis clos à titre conservatoire. Mais, dans cette affaire, cela ne devrait pas entrer en ligne de compte puisqu'on est à la fin de la saison.

Ensuite, elle peut prononcer la perte du match ou le retrait de points pour la saison en cours ou la prochaine. Il y a là plusieurs niveaux : pour une intrusion par un ou plusieurs spectateurs de nature hostile, la sanction recommandée est un huis clos total ou partiel. Pour un jet d'objets touchant un des acteurs du match, c'est un retrait de point. Enfin, pour des violences au sein des tribunes du stade, c'est un huis clos (total ou partiel) et une suspension de terrain.

Quelles sont les précédents ?

Cet incident en rappelle malheureusement d'autres. Lors de Nice-OM à l'été 2021, Dimitri Payet avait été touché par un projectile puis visé par un coup de pied d'un supporter niçois. Le match avait été arrêté avant finalement d'être rejoué intégralement sur terrain neutre. Les Aiglons avaient écopé de trois matchs à huis clos et de deux points de pénalité dont un avec sursis.

On avait eu le droit à peu près au même scénario quelques mois plus tard lors d'un OL-OM après un nouvel incident avec Dimitri Payet. Lyon avait été sanctionné d'un point de pénalité avec match à rejouer. Enfin, il y a un an, l'envahissement hostile de la pelouse de Geoffroy-Guichard avait fait deux blessés du côté des joueurs d'Auxerre. Les Verts avait écopé de trois points de pénalité sur le classement de la saison suivante.

Comment le club compte se défendre ?

Les Girondins se préparent bien sûr à une sanction assez forte. Mais, le club compte aussi se défendre comme l'a annoncé Gérard Lopez, son président, dès vendredi soir. Tout d'abord, les dirigeants pointent un cas totalement isolé puisqu'il n'y a pas eu d'autres débordements avant ou après. Les Girondins ont d'ailleurs porté plainte contre X dans la nuit de vendredi à samedi alors que la garde à vue du présumé agresseur se poursuit.

Le club cherche aussi à comprendre comme le joueur touché a été pris en charge et ensuite déclaré inapte à reprendre le match. Qui a vraiment pris cette décision ? Est-ce qu'il y a vraiment eu un vrai diagnostic par un médecin assermenté ? Beaucoup d'observateurs s'interrogent en effet sur la gravité de la blessure de Lucas Buades à la lecture des images. Par exemple, le joueur n'aurait jamais été conduit à l'hôpital contrairement à ce qui a été dit dans un premier temps. Si le geste du supporter bordelais est grave et inexcusable pour les Girondins de Bordeaux, les dirigeants souhaitent comprendre comme on en est arrivé à arrêter la rencontre. L'objectif du club est clair : payer le juste prix, rejouer ce match et surtout éviter le ou les points de pénalités, notamment sur la saison prochaine.