Girondins de Bordeaux, Coupe du Monde : un calendrier bizarroïde pour le Stade Lavallois en Ligue 2

Cette saison de football au Stade Lavallois sera différente à bien des égards. Laval n'a plus goûté aux joutes de la Ligue 2 depuis mai 2017. Et le calendrier du championnat est inédit en raison de plusieurs évènements. C'est d'abord la première fois qu'un Mondial de football se jouera en hiver et au Qatar (21 novembre - 18 décembre). Les Tangos ne joueront pas du 12 novembre au 26 décembre. Et le retrait de Bordeaux, rétrogradé en National par la DNCG, entraine aussi une période de trois semaines sans disputer un match (du 18 septembre au 8 octobre).

"On en profitera pour travailler le fond car cela fait aussi bien longtemps qu'un championnat n'a pas terminé début juin" explique l'entraîneur Olivier Frapolli. Le dernier match de Ligue 2 est en effet prévu le 2 juin 2023 à Amiens. "Cette année la trêve intervient au mois de novembre et pas au mois de décembre, donc on va finir sur six gros mois de compétition. Ce sera très très dur physiquement et mentalement. On profitera des périodes sans jouer pour régénérer le groupe" poursuit le technicien du Stade Lavallois.

Démarrer pied au plancher

Plus rares dans le championnat de National, les semaines à trois rencontres seront plus fréquentes en Ligue 2 pour les hommes d'Olivier Frapolli. La première séquence du genre arrive dès la fin août avec un déplacement à Nîmes (le 27), la réception du Havre (le 30 août) et un voyage à Sochaux (le 2 septembre). Idem à Noël où Laval enchainera trois rencontres en sept jours (Caen, Dijon, Valenciennes). "Le programme de l'été est copieux avec six matchs, dont le premier démarre le 30 juillet. Ce sera très exigeant dès le début" prévient Olivier Frapolli.

L'inconnue bordelaise

L'absence des Girondins de Bordeaux, sauf retournement de situation improbable, entraîne la suppression de deux matchs dans la saison. Laval devait jouer le club au scapulaire le 1ᵉʳ octobre à Le Basser et le 20 mai à l'extérieur. Les Mayennais obtiendraient deux week-ends supplémentaires pour se reposer. "Oui mais nos confrontations avec eux n'étaient pas forcément bien placées" tempère l'entraîneur.

"Sur la phase aller on devait les jouer après la trêve internationale. Donc là ça nous fait trois semaines sans matchs. Mais bon ça c'est le hasard. J'espère que les Girondins réintègreront la Ligue 2". Quoiqu'il advienne, la rétrogradation d'un club mythique n'est pas une bonne nouvelle pour l'attractivité du championnat.