Girondins de Bordeaux : la relégation en National confirmée en appel, la menace d'un dépôt de bilan se précise

C'est la fin d'un long suspense pour les Girondins de Bordeaux. Ce mardi, la commission d'appel de la DNCG, la Direction nationale du contrôle de gestion a confirmé la sanction prise en première instance le 14 juin dernier. Dans l'après-midi, les dirigeants du club avaient été entendus en appel par le gendarme financier du foot, hébergé par la Fédération Française de Football. Une audition débutée à 14h30 et qui a duré près de deux heures. Gérard Lopez, en chemise blanche et en baskets, a ensuite quitté la Fédération en compagnie notamment de son avocat Laurent Cotret, du conseiller James Stevens, de Thomas Jacquemier, le directeur général des Girondins, et de l'avocat de Fortress Hervé Diogo.

Le plan de Gérard Lopez n'a pas convaincu

Gérard Lopez affirmait pourtant avoir trouvé les 22 millions d'euros nécessaires pour convaincre le gendarme financier du foot, en concluant un accord avec les créanciers du club, les Américains King Street et Fortress. Ces derniers acceptaient de renoncer aux revenus générés par le transferts de l'ancien Girondin Aurélien Tchouaméni. Ils devaient aller directement dans les poches du club et ne pas être utilisés pour le remboursement de la dette.

En 2020, le club avait vendu son joueur à Monaco pour 20 millions d'euros. Aurélien Tchouaméni a été transféré au Real Madrid le mois dernier pour cinq fois plus. En tant qu'ancien propriétaire, Bordeaux est intéressé sur la plus-value à hauteur de 8,5 millions d'euros.

Gérard Lopez a également puisé dans ses fonds propres, à hauteur de 10 millions d'euros. Et il avait transféré la moitié de la dette des Girondins à l'une de ses sociétés. Enfin, Fortress avait ouvert une ligne de crédit obligatoire supplémentaire de 14 millions d'euros anticipant les futures ventes de joueurs.

Un possible dépôt de bilan

Les Girondins envisageraient une dernière tentative pour rester en Ligue 2 : saisir la justice civile, en l'occurrence le tribunal administratif en référé, en espérant une décision favorable qui leur permettrait d'être prêts pour le coup d'envoi du championnat de Ligue 2. Dans le cas où cette dernière démarche n'aboutirait pas, le club serait très probablement contraint de déposer le bilan auprès du Tribunal de Commerce. Le club redeviendra une structure amateure, et devra se séparer de tous ses salariés (ils sont environ 260 en comptant les joueurs). Ceux-ci ne seront plus liés par contrat avec le club, donc libres de se lier avec une autre équipe. Et l'équipe de football féminine professionnelle disparaîtra.

24 jours après sa relégation sportive, Bordeaux a été rétrogradé administrativement en National par la DNCG le 14 juin. Une décision prise après avoir étudié les comptes. À l’issue de la saison 2021-2022, les Girondins de Bordeaux étaient derniers du classement de Ligue 1.