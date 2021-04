Girondins de Bordeaux : des faux avis de recherche "Longuépée Démission" collées près du Haillan

Le torchon brûle du côté des Girondins de Bordeaux. Des faux avis de recherche avec la photo du président du FCGB Frédéric Longuépée ont été imprimés et collés ce lundi sur les grilles du Haillan mais aussi dans Bordeaux. Dessus, on peut lire qu'une "prime" est fixée à 40 000 euros, ce qui est "l'équivalent au prix qu'il coûte chaque mois au FC Girondins de Bordeaux". Les Ultramarines ont, toute cette semaine, communiqué sur les réseaux sociaux de façon caustique avec la question "Où est Longuépée ?" sur différentes banderoles dans diverses villes. Pour autant, le principal groupe de supporters assure ne pas être à l'origine de cette action.

Pour rappel, les Marine et Blanc ont été humiliés 4 buts à 1 à Saint-Étienne, ce dimanche. Ils sont actuellement 15e à six points du premier relégable, Nîmes. C'est une crise globale, à tous les étages, qui touche les Girondins de Bordeaux. Sur le plan sportif d'abord. 36 points en 32 matchs, c'est le pire total depuis 25 ans. Il faut remonter à la saison 1995-1996 pour voir un total de point aussi bas. Dans le jeu, Bordeaux n'y arrive plus et reste sur 10 défaites lors des 12 derniers matchs, avec des joueurs qui n'avancent plus ou qui n'ont plus envie. Hatem Ben Arfa en est le symbole. Flambloyant en début de saison, le meneur n'a pas été décisif une seule fois en 2021.

La direction est plus que jamais décriée. Hormis ces affiches, on voit aussi régulièrement des stickers "Longuépée Démission" collés un peu partout dans la ville. Les Ultras le scandent sur les réseaux sociaux, mais ils étaient aussi venus le crier aux portes du Matmut Atlantique lors du match face à Metz. La direction doit aussi jeter un œil sur les finances car le club va devoir à assumer un déficit de 55 à 80 millions d'euros en fin de saison. Contacté, Frédéric Longuépée n'a pas voulu s'exprimer notre micro.