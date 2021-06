Girondins de Bordeaux : "Des candidats sérieux" pour la reprise, affirme Pierre Hurmic

Des "candidats sérieux" pour racheter les Girondins de Bordeaux. C'est la conclusion que tire Pierre Hurmic d'une série d'entretiens "avec l'ensemble de ceux qui se sont proposés". Selon le maire de Bordeaux, "avec certains candidats, il y a un projet financier et un projet sportif ancré dans un territoire, respectant certaines valeurs."

Parmi les trois offres fermes déposées ce 15 juin auprès de la banque d'affaires Rothschild, il y a celle de l'ancien propriétaire et président du LOSC, Gérard Lopez. Pour Pierre Hurmic, qui a rencontré l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois, "la différence entre lui et King Street, c'est qu'il a déjà géré un club de football, et qu'il l'a amené à un certain succès." Le maire de Bordeaux estime également qu'un "rapprochement avec Pascal Rigo", investisseur bordelais, "serait peut-être un gage de réussite". Pierre Hurmic souhaite en effet que des "acteurs locaux" soient intégrés au projet de reprise, comme il l'a rappelé ce week-end dans un courrier au mandataire de la banque Rothschild, Frédéric Abitbol. "Le club des Girondins de Bordeaux n'est pas qu'un produit d'investissement, c'est aussi notre patrimoine municipal, voire métropolitain, départemental et régional", rappelle l'élu.

Parmi les autres points importants pour Pierre Hurmic, il y a la "bonne entente avec les supporters. Certains candidats ont eu le souci de les rencontrer, et je pense qu'ils ont bien fait", explique le maire de Bordeaux, sans dire quels candidats sont concernés.

Alors qu'une décision est espérée cette semaine, le maire de Bordeaux "l'attend avec une certaine impatience. M. Abitbol, le mandataire, à qui j'ai écris, a non seulement accusé réception de mon courrier et m'a indiqué qu'il l'avait adressé à tous les candidats. Gérard Lopez me l'a ensuite confirmé."