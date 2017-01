Girondins de Bordeaux : Diego Rolan absent sans explication pour la reprise

Diego Rolan n'était pas présent au Haillan pour le premier entrainement de 2017, dimanche après-midi. "Une absence non justifiée" d'après le club alors que l'équipe s'est envolée pour un stage de quelques jours sur l'Île-de-Ré.

L'attaquant uruguayen de Bordeaux Diego Rolan a zappé la reprise de l'entrainement ce dimanche après-midi au Haillan. "Une absence non justifée" a-t-on précisé au club sans donner plus de détails. Le reste du groupe est depuis parti en stage jusqu'à mercredi sur l'Île-de-Ré, un stage auxquels prennent également part trois jeunes : Gaëtan Poussin (gardien), Zaydou Youssouf (milieu) et Joris Romil (attaquant).

Les Girondins reprendront la compétition dimanche 8 janvier, pour les 32e de finale de la Coupe de France, sur la pelouse de Clermont (L2) à 14h15.