Coronavirus : les Girondins de Bordeaux touchés de plein fouet par la crise économique

Des droits télévisés non-versés au mois d'avril, aucune entrée d'argent faute de championnat, et désormais la perte du principal sponsor maillot : pour les Girondins de Bordeaux, les coups durs s'enchaînent. Le club au scapulaire, qui a commencé la saison avec un déficit de près de 26 millions d'euros et n'a pas rempli le stade cette année, creuse ses pertes. A-t-il les reins assez solides pour surmonter la crise ?

La prestation sportive n'existe plus, donc on suspend - Marc Vanhove, patron du groupe Bistro Régent

Avec la suspension du contrat sponsor principal maillot qui les liait à Bistro Régent, les Girondins perdent au minimum 1,4 millions d'euros. Marc Vanhove, patron du groupe Bistro Régent, veut préserver son entreprise, dont les 130 restaurants sont fermés. "Je perds 1,4 millions par mois qui passe (...) je pense que tout chef d'entreprise peut le comprendre" explique Marc Vanhove, qui avait prévu dans le contrat une clause en cas de crise sanitaire avérée -une rareté-.

Marc Vanhove, patron du groupe Bistro Régent © Maxppp - Petit Claude

"Certains vont dire que le bateau coule et les rats quittent le navire. Ce n'est pas ça. Les Girondins, pour moi, c'est le coeur mais je préfère sauvegarder les emplois qu'avoir le nom sur les maillots (...) la prestation sportive n'existe plus, donc on suspend, temporairement (...) mais je ne vais pas les abandonner" poursuit Marc Vanhove. Et si la Ligue 1 ne reprenait pas ? "Alors on s'assoie, on discute et on remet les pendules à l'heure. Les montants ne seront pas les mêmes."

Transferts et salaires, les deux possibilités d'économies pour Stéphane Martin, ancien président des Girondins

Selon L'Equipe, les Girondins de Bordeaux perdent aussi 7 millions d'euros de droits télévisés, les diffuseurs ayant décidé de ne pas verser le paiement du mois d'avril. Il reste un paiement, au mois de juin. "Si le championnat ne reprend pas, Canal Plus a été assez clair sur le fait qu'ils ne paieront pas une dernière tranche de droits télévisuels. C'est un manque à gagner pour les clubs" note Stéphane Martin, président des Girondins de Bordeaux de 2017 à 2018 et expert dans la finance.

Un arbitrage à trouver, entre les économies et la qualité de l'effectif.

Restent alors les transferts pour faire rentrer de l'argent. Mais "ce deuxième étage de la fusée est délicat à gérer" admet Stéphane Martin. Les joueurs à belle valeur marchande ne sont pas légion aux Girondins depuis le départ d'Aurélien Tchouaméni à Monaco. Et la qualité du groupe risque de baisser si plusieurs joueurs s'en vont. Autre possibilité pour faire des économies : baisser les salaires des joueurs.

Stéphane Martin reste optimiste sur les chances de s'en sortir des Girondins et plus largement des clubs français. "Je suis assez enclin à penser que la DNCG (gendarme financier du foot français NDLR) sera moins regardante (...) et peut-être que cette crise peut déboucher sur un modèle plus équilibré..." Pour Bordeaux, l'avenir dépendra surtout de son propriétaire américain King Street, qui lui a déjà permis d'échapper une fois aux sanctions de la DNCG mais qui pourrait rechigner à remettre la main au portefeuille.