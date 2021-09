Girondins de Bordeaux : Edson Mexer, l'inattendu retour au premier plan

Petit focus sur le buteur bordelais face à Rennes (1-1) dimanche : Edson Mexer. Qui l'eut cru ? Il faut dire que le défenseur mozambicain revient un peu de nulle part. On assiste même à une véritable résurrection avec ce joueur. Il y a un an, le club ne comptait plus sur lui. Il n'a d'ailleurs pas joué une minute jusqu'en février dernier et même s'il était revenu aux affaires ensuite, les Girondins ont une nouvelle fois essayé de s'en séparer cet été. C'est dire.

Malgré ce contexte compliqué à vivre pour lui, il a souvent répondu présent lorsqu'on a fait appel à lui depuis le début de la saison. A part à Marseille où il a coulé, ses prestations sont correctes. Une belle revanche pour le Mozambicain. Dimanche, il a évité avec Benoit Costil que le bateau bordelais coule et a fini par être récompensé par ce but.

Une bonne nouvelle en l'absence de Laurent Koscielny car même si les Girondins ont la plus mauvaise défense de Ligue 1, il fait le job en attendant le retour du capitaine bordelais. Alors ce n'est pas toujours très académique mais ça tient la route pour le moment. De plus, on ne sait toujours pas quand Laurent Koscielny blessé au pied pourra revenir. Dès dimanche à Monaco ou plus sûrement contre Nantes après la trêve internationale. En tout cas, il faudra de nouveau un très bon Edson Mexer en Principauté pour espérer ramener quelque chose.