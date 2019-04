Girondins de Bordeaux - Eduardo Macia nommé directeur du football

Bordeaux

Selon le communiqué du club : "Eduardo Macia assumera la pleine responsabilité du pilotage de la stratégie du football du club couvrant l'ensemble des fonctions relatives au recrutement et à l'animation des responsables en charge de l'Académie et des équipes feminines et masculines."

Eduardo Macia, âgé de 44 ans, a débuté sa carrière à Valence, sa ville de naissance, au sein des équipes du recrutement de 1995 à 2006 avant d'en prendre la direction. Il assurera les mêmes responsabilités à Liverpool (2008-2011), à la Fiorentina (2011-2015), puis au Real Betis de Séville (2015-2016). Avant de venir à Bordeaux, il avait en charge les équipes de recrutement au club de Leicester depuis 2016.

Eduardo Macia doit faciliter l'émergence de nouveaux talents issus de l'Académie

Les nouveaux actionnaires des Girondins de Bordeaux affirment que l'objectif assigné au nouveau venu est de ramener les équipes en haut des classements nationaux et les conduire régulièrement dans le cercle des clubs européens. Par ailleurs, Eduardo Macia devra créer toutes les conditions facilitant l'émergence de nouveaux joueurs de haut niveau issus de l'Académie et de favoriser l'avènement d'une qualité de jeu à la hauteur de l'histoire du club et les attentes des fans et des partenaires.

Placé sous l'autorité d'Eduardo Macia, les Girondins de Bordeaux ont décidé de renouveler leur confiance à Ulrich Ramé qui conservera ses missions dans le cadre de cette nouvelle organisation.

A Bordeaux, l'Espagnol va retrouver le Danois Jakob Friis-Hansen, ancien défenseur du club (1995-1996), qui a récemment rejoint le club girondin en tant que scout. Par le passé, ils avaient collaboré ensemble.

Eduardo Macia assistera ce vendredi au match Bordeaux-Marseille aux côtés du patron de GACP Joe DaGrosa