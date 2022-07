Girondins de Bordeaux : Elie Baup salue "une très bonne nouvelle" après le maintien en Ligue 2

Ancien entraîneur emblématique des Girondins de Bordeaux, Elie Baup estime que l'on est passé "près d'une faillite et d'une disparition" du club bordelais.

Elie Baup, ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux entre 1997 et 2003.

Après Bixente Lizarazu, c'est une autre légende des Girondins de Bordeaux, Elie Baup, qui dit son soulagement ce mercredi. Le Comité exécutif de la Fédération française de football a finalement autorisé les Marine et Blanc à évoluer en Ligue 2 cette saison. La rétrogradation en National 1 synonyme de dépôt de bilan est évitée.

"C'est une très bonne nouvelle parce qu'on est passés près d'une faillite générale et presque d'une disparition de ce club énorme", réagit Elie Baup, l'ancien entraîneur des Girondins (1997-2003) avec lesquels il avait été sacré champion de France en 1999.

"Il y avait de l'impatience et l'envie d'entendre cette nouvelle positive"

L'ex-coach emblématique des Bordelais raconte avoir poussé un grand ouf de soulagement. "Avec les dernières nouvelles, la décision du tribunal de commerce et les instances qui avaient émis un avis favorable (CNOSF), on espérait cette bonne nouvelle mais on n'est jamais sûr de rien".

"Il faut souhaiter qu'il y ait une remontée rapide"

Elie Baup estime que l'union sacrée autour des Girondins peut "psychologiquement booster et donner un élan positif" à la nouvelle équipe.

"Il faut remettre en place ce qui a toujours fait la force des Girondins le travail avec les jeunes, pour espérer pérenniser ce club et ne plus vivre ce qui s'est passé."