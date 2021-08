Girondins de Bordeaux : En attendant des arrivées, c'est la grande braderie

C'est le dernier jour du mercato ce mardi et en attendant de possibles arrivées, c'est pour l'instant la grande braderie aux Girondins. Même si rien n'est encore officiel, de nombreux joueurs bordelais vont quitter le club d'ici minuit. Josh Maja a déjà rejoint l'Angleterre et Nottimgham Forest. Bordeaux accepté une offre de 5 millions d'euros et il ne reste plus qu'au joueur de se mettre d'accord avec le club de Championship.

Loïc Bessilé est lui en Belgique où il va s'engager avec Charleroi. Les Girondins ont aussi accepté une offre de 14 millions d'euros pour l'attaquant coréen Ui-jo Hwang mais le nom du club n'a pas filtré. Yacine Adli va lui s'engager avec le Milan AC contre un chèque de 10 millions d'euros. Mais petite particularité, il sera prêté pour une saison aux Girondins. Il ne rejoindra l'Italie que dans un an. Le club devrait aussi se séparer de deux défenseurs : Edson Mexer pourrait filer à Boavista alors que les dirigeants ont fait une offre de résiliation à Loris Benito, devenu indésirable. Enfin; l'avenir de Kalu reste incertain

Du côté des arrivées, le club cherche encore 3 à 4 joueurs. Un attaquant surtout, la piste Beto semble s'être refroidi, les négociations avec Portimonense (Portugal) ont été stoppées. Les Girondins se penchent désormais sur Mostafa Mohamed, le buteur de Galatasaray en Turquie. Deux défenseurs sont également recherchés d'ici ce soir. En attendant, le club a enfin officialiser l'arrivée de Jean Onana. Le jeune milieu de terrain de 21 ans arrive de Lille. Il s'est engagé pour 5 ans avec les Marine et Blanc.

