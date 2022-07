Girondins de Bordeaux en Ligue 2 : "On s'est fait très peur" avoue Pierre Hurmic

"C'est tout un territoire, des habitants, des élus qui souhaitaient que le club ne soit pas relégué" explique Pierre Hurmic à France Bleu Gironde ce mercredi alors que le comité exécutif de la Fédération Française de Football a décidé de maintenir les Girondins de Bordeaux en Ligue 2.

"Je pense qu'on a été nombreux à apporter notre contribution détaille le maire, nous, nous avons accepté de reporter une dette de loyers qui est assez conséquente puisqu'elle est de l'ordre de 10 millions d'euros. Le président de la Métropole Alain Anziani et moi-même avons aussi pris contact avec la ministre des Sports, tout ça pour faire monter la pression."

Le maire de Bordeaux estime que le modèle est à améliorer. "On s'est fait très peur et je ne veux pas qu'à la fin de chaque année, on se fasse aussi peur."

Le Comex épargne au club bordelais une rétrogradation administrative en National 1 mais il exige des mesures de contrôle "strictes" durant la saison 2022-2023. Pierre Hurmic envisage plusieurs pistes : "Peut-être davantage d'ouverture vers les acteurs économiques locaux, davantage d'ouverture vers notre centre de formation. C'est quand même très important que le club s'ancre davantage sur ce territoire qui l'a autant soutenu." L'élu vert assure que "cela va amener quelques changements au niveau de la façon dont le club est gouverné."