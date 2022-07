Girondins de Bordeaux : enfin une lueur d'espoir avant le deuxième passage devant la DNCG ce mardi

Depuis le 14 juin et la rétrogradation administrative des Girondins de Bordeaux en National, les supporters ne parviennent plus à masquer leur inquiétude. Mais alors que l'horizon était bien sombre ces dernières semaines, l'espoir d'évoluer en Ligue 2 lors de la saison 2022-2023 renaît.

Le couperet prononcé par la DNCG à la mi-juin et qui condamne Bordeaux à une rétrogradation administrative hante encore les pensées des proches et des supporters du club historique des Girondins de Bordeaux. Mais, de son côté, le président-actionnaire Gérard Lopez a toujours voulu rester confiant. L'avenir des Girondins de Bordeaux sera connu ce mardi 5 juillet à l'issue du passage en appel devant le gendarme financier. Après la Ligue de Football Professionnel (LFP), c'est cette fois l'instance de la Fédération Française de Football (FFF) qui va se pencher sur les finances du club.

De sérieux motifs d'espoir

Dès l'annonce de la rétrogradation à l'échelon inférieur, le club, par un communiqué a pris la parole et Gérard Lopez a depuis clamé son " investissement total " dans sa mission sauvetage des Girondins de Bordeaux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Discret dans les médias lors des jours qui ont suivi cette décision en première instance, Gérard Lopez a gardé le lien avec certains acteurs du territoire et notamment des personnalités politiques. C'est le cas notamment d'Alain Anziani qui a échangé avec Gérard Lopez le jour du passage devant le gendarme financier. Depuis, le président de Bordeaux métropole a renoncé au loyer dû par le club, d'un montant de 5 millions d'euros.

Mais, hormis ce geste, ce qui était surtout scruté par les suiveurs du club girondins, c'est le comportement des deux principaux créanciers du club, King Street et Fortress. Après des semaines de silence, les choses semblent s'être accélérées ces dernières semaines. Et l'accord qu'aurait obtenu Gérard Lopez avec les investisseurs américains pourrait être salvateur pour la survie des Girondins de Bordeaux à court terme.

La confiance revient

C'est à quatre jours seulement du passage en appel devant la DNCG que Gérard Lopez a obtenu l'accord qu'il souhaitait avec les créanciers. Un soulagement : " Ça a été les montagnes russes mais c'est signé, s'est félicitée une source dans l'entourage du club auprès de l'AFP. On a répondu point par point et de manière précise aux motivations formulées par la DNCG ".

Un accord et plusieurs engagements

Les revenus perçus par la vente d'Aurélien Tchouaméni au Real de Madrid, plus de dix millions d'euros, vont rester dans les caisses du club. Les autres attentes concernaient notamment un apport de l'actionnaire (8 millions d'euros) sous forme d'augmentation de capital et un allègement de moitié de la dette (52 millions d'euros au total) qui est transférée à la holding Jogo Bonito (société de Gérard Lopez et de ses associés). « Ils ont été validés par un commissaire aux comptes », a indiqué, soulagé, l'entourage de l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois. Pour finir, une ligne de crédit obligatoire de 14 millions a été ouverte pour couvrir les ventes espérées lors du mercato estival. Bordeaux espère récupérer près de 40 millions durant ce mercato, notamment avec les ventes espérées de Junior Onana, d'Alberth Elis, de Hwang Ui-jo, voire de Sekou Mara. Mais à ce jour les clubs intéressés par ces profils attendent de connaître l'issue de l'appel des Girondins pour dégainer leurs offres.

Des avancées fortes donc, qui redonnent espoir à tous les supporters bordelais. Mais, la décision appartient désormais à la DNCG qui examinera ce nouveau plan de financement ce mardi 5 juin. La décision finale devrait être connue dans l'après-midi de mardi.